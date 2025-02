Qué beneficio aporta el citrato de magnesio para mejorar el sueño

El citrato de magnesio se convirtió en uno de los suplementos más elegidos gracias a su alta absorción y efectividad, siendo una opción recomendada tanto para quienes tienen una alimentación con bajo aporte de este mineral como para aquellas personas que enfrentan condiciones de salud que pueden afectar sus niveles. Asimismo, su papel en el organismo es clave para numerosas funciones, desde el equilibrio muscular hasta el bienestar general, pero en los últimos tiempos despertó un interés particular en relación con el descanso. Al respecto de esto, una especialista analizó este aspecto y explicó cómo influye en la calidad del sueño y en la relajación del cuerpo.

Cómo influye el citrato de magnesio al sueño

Son muchas las personas que se preguntan cómo influye el citrato de magnesio en el descanso y si realmente puede contribuir a un sueño más reparador. Para despejar dudas, la farmacéutica y especialista en micronutrición, Helena Rodero, compartió en sus redes sociales que este mineral es fundamental para más de 300 procesos bioquímicos en el organismo.

Entre sus múltiples funciones, destacó su papel en el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios, el fortalecimiento del sistema inmunológico, el mantenimiento de un ritmo cardíaco estable y la protección de la salud ósea. Además, su impacto es mayor, ya que también participa en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y en la producción de energía y proteínas, lo que demuestra su importancia en el equilibrio general del cuerpo.

El rol de este suplemento en la calidad del sueño Foto: La Nación

¿Cómo afecta este suplemento al descanso?

Por todo lo antes mencionado, el citrato de magnesio puede ser un aliado para mejorar la calidad del sueño en ciertas personas. Según los expertos, su papel en la relajación muscular y el equilibrio del sistema nervioso podría favorecer un descanso más reparador. No obstante, antes de recurrir a la suplementación, es importante identificar el origen del problema, ya que no en todos los casos la falta de magnesio es la causa del insomnio o la fatiga. “Hay que hacer una valoración individualizada por lo que debés consultar a tu médico”, advirtió la especialista. De todas formas, en términos generales, este mineral puede ser útil para quienes experimentan dificultades para dormir, buscan reducir la fatiga o necesitan optimizar la recuperación muscular tras el esfuerzo físico.

El magnesio puede ser beneficioso para quienes tienen dificultades para lograr un sueño reparador Pexels

Es importante tener en cuenta que su consumo no es obligatorio si las necesidades nutricionales diarias están cubiertas a través de la alimentación. Sin embargo, la especialista hace hincapié en que la mayoría de las personas no alcanza los niveles adecuados de magnesio, lo que puede generar ciertos desequilibrios en el organismo. Por esta razón, salvo en casos donde exista un diagnóstico de insuficiencia renal, la suplementación con citrato de magnesio no representa un problema y puede ser una herramienta útil para mejorar el bienestar general. De todas formas, cada caso es particular, por lo que hay que consultar con un especialista antes de sumarlo a la dieta.

Los beneficios de consumir citrato de magnesio para la salud

Además de su impacto en la calidad del descanso, sus beneficios abarcan distintos sistemas del cuerpo, desde el digestivo hasta el inmunológico. A continuación, algunos de los más destacados:

Efecto laxante suave : posee propiedades laxantes leves, lo que lo hace eficaz para aliviar el estreñimiento ocasional y favorecer la regularidad intestinal.

: posee propiedades laxantes leves, lo que lo hace eficaz para aliviar el estreñimiento ocasional y favorecer la regularidad intestinal. Regulación de la acidez: ayuda a neutralizar el exceso de ácido en el estómago, contribuyendo a mejorar la digestión y aliviar molestias derivadas de la acidez.

Los beneficios del consumo de magnesio para la salud

Mejora de la función muscular y nerviosa : es esencial para el correcto funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, favoreciendo la contracción y relajación muscular.

: es esencial para el correcto funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, favoreciendo la contracción y relajación muscular. Formación ósea y del ADN : participa en la formación y mantenimiento de la masa ósea, además de ser clave en la síntesis del ADN y otros procesos celulares fundamentales.

: participa en la formación y mantenimiento de la masa ósea, además de ser clave en la síntesis del ADN y otros procesos celulares fundamentales. Protección del sistema inmunitario: refuerza el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y fortaleciendo las defensas naturales.

LA NACION