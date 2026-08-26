Qué dice la ciencia sobre el aceite de orégano y sus beneficios

El aceite de orégano es un extracto concentrado que contiene compuestos como carvacrol, timol y ácido rosmarínico. Estas sustancias han despertado interés por sus posibles propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias, por lo que su uso como complemento natural ha ganado popularidad.

El aceite de orégano se utiliza principalmente como complemento natural por sus posibles propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Su composición ha generado interés en el cuidado general de la salud y el bienestar.

También se emplea en productos destinados a apoyar el sistema digestivo y las defensas del organismo. Sin embargo, sus efectos pueden variar y la evidencia científica disponible aún no permite atribuirle beneficios terapéuticos definitivos.

El aceite de orégano es un extracto concentrado que contiene compuestos como carvacrol, timol y ácido rosmarínico

Beneficios del aceite de orégano

Además de su uso como complemento natural, el aceite de orégano ha sido objeto de investigaciones sobre diferentes funciones en el organismo. Sin embargo, los resultados disponibles no permiten confirmar que produzca los mismos efectos en todas las personas.

Entre los aspectos que se encuentran bajo estudio están:

Salud respiratoria : se investiga su posible utilidad como apoyo ante algunas molestias respiratorias.

: se investiga su posible utilidad como apoyo ante algunas molestias respiratorias. Bienestar intestinal: existe interés científico en su relación con el equilibrio de microorganismos presentes en el intestino.

existe interés científico en su relación con el equilibrio de microorganismos presentes en el intestino. Cuidado de la piel: algunos preparados de uso tópico son estudiados por su potencial frente a determinadas alteraciones cutáneas.

algunos preparados de uso tópico son estudiados por su potencial frente a determinadas alteraciones cutáneas. Control de microorganismos: su composición ha llevado a explorar aplicaciones en alimentos y productos de conservación.

su composición ha llevado a explorar aplicaciones en alimentos y productos de conservación. Bienestar general: forma parte de algunos suplementos que buscan complementar una alimentación y hábitos saludables.

El aceite de orégano ha sido objeto de investigaciones sobre diferentes funciones en el organismo

Precauciones al usar aceite de orégano

El aceite de orégano es un producto concentrado que no debe utilizarse de manera indiscriminada. Su consumo puede provocar molestias en algunas personas, especialmente cuando se emplea en cantidades mayores a las recomendadas o sin la dilución adecuada.

También es importante revisar su procedencia, presentación y forma de uso antes de incorporarlo a la rutina. Ante antecedentes de alergias, uso habitual de medicamentos o cualquier condición particular, lo más prudente es consultar con un profesional de la salud para determinar si resulta apropiado.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia