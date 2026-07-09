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Deficiencia de magnesio: las cinco señales del organismo que lo manifiestan
Investigadores de la Universidad de Oregón identificaron síntomas clave ante la falta de este mineral esencial para funciones vitales; conocé cómo detectar este desequilibrio en tu salud
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El magnesio resulta vital para múltiples funciones fisiológicas del organismo, entre las que sobresalen la producción de energía, la síntesis celular y la reconstrucción de tejidos. Aunque este mineral abunda en los alimentos y la mayoría de las personas no requiere suplementos, existen momentos específicos donde el cuerpo no recibe la cantidad necesaria para su correcto funcionamiento. Ante este escenario, un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Oregón realizó un análisis exhaustivo sobre el comportamiento de este elemento en órganos específicos y logró establecer un patrón de señales que alertan sobre una insuficiencia.
Los especialistas analizaron a personas con bajos niveles del nutriente para definir qué síntomas manifiesta el cuerpo humano. Según el informe, una deficiencia severa interfiere con la homeostasis de la vitamina D y del calcio. Además, el estudio determina que ciertos grupos de la población presentan una mayor susceptibilidad, como aquellos pacientes con trastornos gastrointestinales o renales, personas con cuadros de alcoholismo crónico y adultos mayores. En condiciones normales, un adulto promedio posee cerca de 25 gramos de magnesio, con el 60 por ciento concentrado en la estructura ósea.
El relevamiento científico detalló cinco señales claras. Primero, los trastornos gastrointestinales como la diarrea prolongada, la enfermedad de Crohn, el síndrome de malabsorción, la celiaquía y la inflamación intestinal crónica actúan como indicadores. Segundo, la fatiga constante surge porque el mineral interviene en la producción de energía, por lo cual su ausencia genera cansancio, somnolencia y una evidente falta de concentración. Tercero, la ansiedad y la irritabilidad aparecen debido a la alteración del sistema nervioso, lo que provoca estados de tensión persistente. Cuarto, surgen problemas cardíacos porque la falta del componente altera el ritmo del corazón y aumenta el riesgo de afecciones cardiovasculares. Finalmente, las molestias musculares, entre ellas temblores, calambres, espasmos y tetania, se originan porque el magnesio resulta clave para la relajación muscular.
Otro estudio complementario descubrió que quienes mantienen dietas pobres en este mineral durante períodos prolongados experimentan deterioro neuronal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y cambios en la personalidad. Los riñones regulan la cantidad de magnesio que el organismo elimina por la orina; por lo tanto, una alimentación equilibrada reduce las probabilidades de sufrir una carencia. Sin embargo, los investigadores advirtieron que los métodos actuales para evaluar los niveles de magnesio en huesos y tejidos resultan invasivos y poco recomendables.
Respecto a los suplementos, el estudio recalca que la ingesta debe suceder bajo un control estricto. Solo personas con enfermedades renales deberían consumirlos, dado que en el resto de la población sana, una suplementación innecesaria genera riesgos de sobredosis. Sobre los beneficios, el magnesio favorece la regulación de la presión arterial, mejora la calidad del descanso, optimiza el manejo del azúcar en sangre al intervenir en la insulina y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, el consumo diario de entre 400 y 600 miligramos ayuda a prevenir migrañas en personas con niveles insuficientes del mineral. Los expertos insisten en que la alimentación adecuada representa siempre el camino más seguro para mantener el equilibrio nutricional necesario para la vida cotidiana.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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