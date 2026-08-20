Saurabh Sethi, gastroenterólogo: “La comida picante no causa úlceras”

El médico gastroenterólogo Saurabh Sethi, con base en California y amplia trayectoria académica en las universidades de Harvard y Stanford, desmintió la creencia popular de que el consumo de picante provoca úlceras gástricas. Mediante un video difundido en su canal de YouTube, el profesional, reconocido por su labor durante la pandemia en la lucha contra la desinformación sanitaria, brindó claridad sobre un tema que suele generar confusión en las redes sociales y en las charlas cotidianas sobre salud y nutrición alimentaria.

Sethi fue tajante al afirmar: “La respuesta es no, la comida picante no causa úlceras”. Según el especialista, si bien estos ingredientes pueden intensificar los síntomas de quienes padecen reflujo ácido, el consumo de ajíes o especias fuertes jamás genera por sí mismo una lesión en el estómago o en el duodeno.

Comer pícante no genera úlceras, según un experto (Fuente: Freepik)

El reflujo ocurre cuando el contenido gástrico asciende hacia el esófago, lo cual provoca ardor y malestar, pero resulta un proceso distinto a la formación de heridas en la mucosa estomacal. Para el doctor, el cuidado del tracto digestivo requiere una distinción precisa entre las molestias pasajeras y las patologías que exigen intervención médica especializada.

El facultativo identificó cuáles son los factores que sí representan una amenaza real para la salud estomacal. Señaló que las úlceras suelen ser producto de la infección por la bacteria Helicobacter pylori o del uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso del ibuprofeno o el naproxeno. Ambos escenarios demandan un diagnóstico médico preciso y un abordaje terapéutico profesional para evitar complicaciones mayores. Con una visión que integra principios de la medicina occidental y oriental, el doctor promueve bajo su lema “Confía en tu intestino” un enfoque integral sobre la importancia de la salud digestiva para el bienestar general de las personas.

Comer picante no causa úlceras en el estómago - @doctorsethi

Lejos de los perjuicios atribuidos habitualmente al picante, un estudio científico liderado por Lu Qi, profesor del Departamento de Nutrición de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, arrojó conclusiones opuestas sobre el impacto de estos alimentos en el organismo. La investigación, difundida por la misma institución, analizó durante un seguimiento medio de siete años a casi medio millón de adultos chinos, observando que aquellos que consumen picante diariamente presentan un catorce por ciento más de probabilidades de longevidad en comparación con quienes los ingieren de forma esporádica.

Las úlceras estomacales pueden surgir por diferentes motivos, como el consumo de ibuprofeno de manera excesiva (Fuente: Pexels)

Los datos recolectados entre los años 2004 y 2008 indican que la ingesta habitual de ajíes frescos o secos se asocia con una menor mortalidad por diversas causas, incluidas enfermedades cardíacas, respiratorias y oncológicas. Los especialistas de Harvard sugieren que compuestos bioactivos, entre los que destaca la capsaicina, poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Estas sustancias además demuestran efectos positivos en el combate contra la obesidad, lo cual refuerza la idea de que los condimentos picantes pueden ser parte de un régimen alimentario saludable, siempre que el sistema digestivo del individuo los tolere sin mayores dificultades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.