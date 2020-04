Cursos online: todo esto podés aprender desde tu casa

Cocina, fotografía, maquillaje, coaching, yoga y meditación sin salir a la calle. Y de la mano de Club LA NACION.

Mientras algunos aprovechan el paréntesis social para descansar de los compromisos y alejarse de las pantallas, otros están haciendo de la cuarentena el período más productivo de sus vidas. Está claro que no hay una forma correcta de transitar este tiempo y que a cada quien le hace bien un enfoque distinto. Pero es innegable que hay una tendencia (surgida desde la necesidad, claro está) a realizar actividades online . Eventos que antes eran presenciales, como una fiesta de cumpleaños, un recital en vivo o una clase de fitness , ahora pertenecen al mundo digital. En el ámbito académico, las clases continúan a través de las pantallas. Y para quienes estén buscando aprender algo nuevo, hacer una especialización, encontrar un nuevo hobby , hacer ese curso pendiente o simplemente entretenerse, llegaron los cursos online , más completos que nunca. Desde fotografía y gastronomía hasta actividades físicas y meditación. Un abanico de posibilidades para disfrutar junto con Club LA NACION.

Fanbag

Por estos días, Fanbag ofrece un nuevo rubro en su catálogo de experiencias: cursos online desde cocina gluten free hasta fitness y automaquillaje

Dónde: www.fanbag.com.ar

www.fanbag.com.ar Beneficio: 15% en Fanbag Conectados by Curselo y 10% en la compra de Fanbag todos los días

15% en Fanbag Conectados by Curselo y 10% en la compra de Fanbag todos los días Curso recomendado: S.O.S. Casa (curso básico de reparaciones en el hogar con Posdata Taller)

En Fanbag están ofreciendo a su audiencia un nuevo rubro que se suma al catálogo de experiencias para regalar. Se trata de Conectados by Curselo, el último producto que desarrolló Fanbag en alianza estratégica con Curselo, empresa de EdTech. En este caso, hay opciones de cursos online para llevar una vida saludable sin salir de casa y aprender cosas como cocina sugar detox o gluten free , ejercicios físicos y automaquillaje. También se puede optar por tomar clases de coaching y liderazgo personal y hasta hay una sección para la casa que facilita la resolución de tareas sencillas en el hogar sin tener que recurrir a un profesional.

Escuela Gourmet Marcos de Lauretis

De la mano de la Escuela Gourmet Marcos de Lauretis, podés convertirte en experto en arte latte (entre otras habilidades) sin salir de casa

Dónde: www.escuelagourmet.com.ar

www.escuelagourmet.com.ar Beneficio: 10% en la cuota de los cursos de lunes a sábado

10% en la cuota de los cursos de lunes a sábado Curso recomendado: Curso de Cocina Online (las principales técnicas culinarias para desarrollar recetas gourmet sin tener conocimientos previos en gastronomía)

En Escuela Gourmet enseñan sobre todas las áreas de la gastronomía a través de una plataforma educativa de excelencia. Los alumnos pueden acceder con facilidad a material teórico, videos pedagógicos y tutorías online con profesores que los guían por videoconferencia. Del mismo modo que en la modalidad presencial, en los cursos online los alumnos deben aprobar exámenes para obtener un título y acceder a una bolsa de trabajo y pasantías. Los cursos disponibles en este formato abarcan todo el abanico gourmet y duran dos meses. Para aprender a cocinar hay de cocina, pastelería, panadería o chef profesional. También participan los vinos (cata y degustación), tés (tea blender o tea sommelier), cafés (barista y arte latte), cócteles (bartender) y cervezas (elaboración de cervezas artesanales).

Motivarte

Motivarte se adaptó a los tiempos que corren y adaptó toda su programación, desde el curso básico integral de fotografía a los más especializados

Dónde: www.motivarte.com

www.motivarte.com Beneficio: 50% en cursos cuatrimestrales, workshops, seminarios y cursos intensivos todos los días

50% en cursos cuatrimestrales, workshops, seminarios y cursos intensivos todos los días Curso recomendado: Curso Básico Integral (enseñanza de técnicas digitales como primer paso para una formación profesional en fotografía)

En tiempos de cuarentena, esta escuela de fotografía de prestigio ha convertido toda su experiencia pedagógica a la modalidad online en vivo, manteniendo intactos el contenido dictado y la metodología de enseñanza. La propuesta abarca desde el curso básico integral, que no requiere conocimientos previos, hasta especializaciones en iluminación o producto, a las que pueden asistir aficionados y profesionales por igual. También está disponible la modalidad DUO, un curso con garantía que brinda la posibilidad de volver a cursarlo de forma presencial en la escuela una vez que reabran las instalaciones. El proceso de inscripción se realiza por WhatsApp o videollamada, a modo de recibir una atención personalizada y asesoramiento en la elección del curso. Las clases se dictan a través de las plataformas de Google, Classroom y Meet, y al final del curso, se entrega un certificado digital.

El Arte de Vivir

Son tiempos ideales para sumarse a algunos de los cursos de El Arte de Vivir, perfectos para domar la ansiedad, eliminar el estrés y fortalecer el sistema inmunológico

Dónde: www.artofliving.org

www.artofliving.org Beneficio: 25% en cursos iniciales Happiness Program y Yes Plus, en la matrícula del profesorado de yoga y en conferencias todos los días

25% en cursos iniciales Happiness Program y Yes Plus, en la matrícula del profesorado de yoga y en conferencias todos los días Curso recomendado: Happiness Program (para adultos de 18 años en adelante)

El líder humanitario, maestro espiritual y embajador de la paz Sri Sri Ravi Shankar fundó El Arte de Vivir para contribuir a una sociedad libre de estrés y de violencia mediante las prácticas de yoga, respiración y meditación. Sus conocimientos han llegado a millones de personas en países de todo el mundo y Argentina no es la excepción. Hoy, en este espacio siguen trabajando para brindar cursos y talleres online que ayuden a bajar la ansiedad, eliminar el estrés y fortalecer el sistema inmunológico. Hay actividades gratuitas como meditaciones guiadas en vivo y clases introductorias de meditación. También están disponibles online , por primera vez, los cursos iniciales Happiness Program y Yes Plus que, basados en los pilares de meditación, yoga y respiración, son ideales para aumentar el bienestar y la calma durante el aislamiento.

