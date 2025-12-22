6 beneficios para unas vacaciones a prueba de errores

1. Neo Traslados

Neo Traslados ofrece viajes cómodos y seguros

Moverse bien es parte clave de un verano sin imprevistos. Neo Traslados conecta Ezeiza y Aeroparque con distintos puntos de la ciudad a través de un servicio cómodo, puntual y pensado para viajeros. Sus unidades cuentan con espacio para equipaje y wifi a bordo, una ventaja cuando el viaje empieza o termina con valijas, mochilas y horarios ajustados. Con más de 20 años de experiencia en el transporte de pasajeros, es una opción práctica tanto para vacaciones como para viajes de trabajo.

20% en traslados desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque todos los días

2. Europ Assistance

¿Este verano viajás? No te olvides de contemplar tu servicio de asistencia al viajero

Al salir de viaje, es fundamental estar cubierto si algo no sale como estaba previsto. Europ Assistance es una de las compañías líderes en asistencia al viajero y ofrece cobertura internacional para viajes dentro y fuera del país. Sus planes incluyen atención médica por emergencias las 24 horas, hospitalización, medicamentos, asistencia odontológica, traslado sanitario y repatriación, además de cobertura ante pérdida o demora de equipaje y cancelación o interrupción del viaje. Todo se gestiona de forma centralizada y con atención permanente, algo clave cuando se está lejos de casa.

15% para BLACK y 10% para Premium en compra online acumulable con promociones todos los días

3. Bookingcars.com

Compará y elegí el mejor auto para tus vacaciones de la mano de Bookingcars.com

En muchos destinos de verano, alquilar un auto es la forma más práctica de ganar autonomía y no depender de horarios ajenos. BookingCars funciona como un comparador que reúne distintas opciones de alquiler en un solo lugar, permitiendo elegir tipo de vehículo, fechas y punto de retiro según el plan de viaje. Las tarifas se presentan de manera clara, con condiciones visibles desde el inicio, y en muchos casos incluyen kilometraje y seguros básicos. Una herramienta útil para armar recorridos a medida.

10% en alquiler online de autos todos los días

4. Rutatlántica

¿Viajás a la costa? Rutatlántica es tu mejor opción

Cuando el plan es llegar a la costa sin manejar, Rutatlántica sigue siendo un clásico que funciona. La empresa conecta Buenos Aires con los principales destinos de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell, con múltiples frecuencias durante la temporada de verano. Sus servicios de larga distancia ofrecen opciones semicama y cama, equipaje incluido y compra anticipada de pasajes con ticket digital, lo que permite viajar con todo resuelto desde antes.

30% para socios BLACK y 20% para Premium en pasajes en tienda online todos los días

5. YPF

Si salís a la ruta, te recomendamos pasar por Boxes de YPF

En la ruta, las paradas importan tanto como el destino. YPF aparece como un aliado cuando el viaje suma kilómetros y el auto va cargado, con estaciones distribuidas a lo largo de todo el país. Infinia es una opción elegida para recorridos largos por su desempeño en el motor, mientras que la línea de lubricantes YPF acompaña el cuidado del vehículo en plena temporada de calor. A eso se suma YPF Full, pensada para resolver desde una comida rápida hasta una pausa necesaria sin desviarse del camino.

30% en lubricante sintético en Boxes todos los días, 15% en YPF Full todos los días y 10% en Infinia pagando con dinero en cuenta de sábado a lunes, todos a través de app YPF

6. Buquebus

Uruguay está mucho más cerca gracias a Buquebus

Cruzar el Río de la Plata puede ser parte de un verano distinto, y Buquebus convierte esa idea en algo concreto. Con salidas regulares desde Buenos Aires hacia Montevideo y Colonia del Sacramento, el servicio combina el traslado en barco con la opción de llevar el auto, lo que permite seguir el viaje por tierra una vez en Uruguay. Los catamaranes ofrecen comodidad a bordo, con asientos amplios y servicios básicos para hacer el cruce más llevadero.

15% en pasajes y/o bodegas en buque directo a Colonia, Montevideo o Carmelo todos los días