LA NACION
Content LAB para Club LA NACION
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Verano en dupla: planes imperdibles para disfrutar 2x1

Cuatro propuestas para compartir y aprovechar beneficios de la mano de Club LA NACION

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Los planes de temporada siempre se disfrutan mejor de a dos
El verano invita a compartir: una salida con amigos, una cita distinta o un plan en familia. Hacerlo de a dos tiene un encanto especial… más aún cuando viene con beneficio incluido. Gastronomía, experiencias teatrales y de entretenimiento que despiertan los sentidos y jornadas a pura diversión se combinan en esta selección de planes 2x1 pensados para disfrutar en dupla y al máximo.

2x1 en entradas para Fuerza Bruta

El nuevo show de Fuerza Bruta es un gran plan de verano para grandes y chicos
Para quienes buscan un plan distinto, Fuerza Bruta vuelve con AVEN, su espectáculo más sensorial y envolvente. La experiencia sucede en Sala SinPiso, en GEBA, y propone un recorrido inmersivo donde el público no mira desde afuera, sino que forma parte activa de la acción. Música en vivo, cuerpos en movimiento, luces, agua y estímulos constantes construyen un show físico y emocional que se vive con todos los sentidos. Con el beneficio 2×1, es una oportunidad ideal para compartir un plan cultural intenso, lúdico y fuera de lo común, fiel al ADN de Fuerza Bruta.

2x1 en entradas al Teatro Ciego

Esta experiencia se disfruta mejor de a dos
En sus salas de Palermo y Villa Crespo, Teatro Ciego invita a vivir el teatro desde otro lugar, proponiendo una experiencia que potencia los sentidos a través de funciones realizadas en completa oscuridad. Esta compañía transforma la manera de percibir una historia y sumerge al público en un universo donde escuchar, oler y saborear cobran un protagonismo absoluto. Entre las obras en cartel, A Ciegas Gourmet se destaca como una propuesta multisensorial que combina una comedia musical en vivo con un menú sorpresa de siete pasos. Guiados por anfitriones que relatan anécdotas y escenas del bar de Don Martínez, los espectadores comparten una noche distinta. Y con el beneficio de dos entradas por una, la experiencia se disfruta mejor: un plan para ir acompañado y vivir juntos una salida original, sensorial y memorable.

2x1 en entradas al Parque de la Costa

Mejor subirse acompañado al Pendulum
El parque combina juegos clásicos, atracciones familiares y experiencias llenas de adrenalina. Desde autos chocadores, botes por el Nilo, tazas giratorias y circuitos aéreos, hasta un sector exclusivo para los más chicos con Chiquitrén, barco pirata mini, sillas voladoras infantiles y el infaltable colectivo loco, la oferta es amplia y variada. Para adolescentes y adultos que buscan emociones intensas, hay montañas rusas, caída libre, tirolesa, Pendulum y propuestas temáticas como Zombiland o Space Prison. A esto se suman shows en vivo con personajes clásicos, musicales inspirados en películas y encuentros con princesas, además de una completa oferta gastronómica con food trucks y restaurantes.

2x1 en porciones y combinados de SushiClub

Con el 2x1, es posible compartir y probar más sabores
SushiClub es uno de los grandes exponentes del sushi y la gastronomía asiática contemporánea, en un ambiente actual y distendido. Su carta recorre desde menús por pasos y combinados hasta nigiris, sashimis y rolls clásicos y de autor, e incluye además alternativas vegetarianas y veganas para todos los gustos, siempre con pescado fresco de primera calidad.

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá.

________________________________________________________

LA NACION
