David Céspedes, experto en longevidad: “El tiempo pasa más rápido según cumplís años, y la respuesta de por qué está en tu cerebro”

A medida que crece el interés por la longevidad y por encontrar hábitos que permitan vivir más y mejor, también surge una pregunta que muchas personas se hacen con frecuencia: ¿por qué parece que el tiempo pasa cada vez más rápido? Aunque suele asociarse con el paso de los años y la vida adulta, esta sensación tiene una explicación científica. Desde la neurociencia, distintos especialistas analizan cómo el cerebro percibe el transcurso del tiempo y por qué esa percepción cambia a lo largo de la vida.

Las investigaciones más recientes señalan que la forma en que percibimos el paso del tiempo está estrechamente relacionada con el funcionamiento del cerebro. En lugar de tratarse de un fenómeno externo, esta sensación depende de cómo el sistema nervioso procesa la información, almacena los recuerdos y responde a los estímulos que recibe en la vida cotidiana.

Según informó el medio El Confidencial, el Dr. David Céspedes, experto en longevidad, explicó que la sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido está directamente relacionada con la manera en que el cerebro registra las experiencias. “No, no es tu imaginación, es tu cerebro. Cuando eras pequeño, todo era nuevo, aprender a leer. El primer día en el instituto, el primer día de trabajo. Tu cerebro registraba cada detalle. Por eso esos años se sienten tan largos”, sostuvo.

La explicación científica detrás de la sensación de que el tiempo vuela

La explicación científica de por qué el tiempo pasa más rápido con la edad KinoMasterskaya - Shutterstock

De acuerdo con el especialista, ese mecanismo cambia con el paso de los años debido a la repetición de las rutinas. Al enfrentarse a situaciones conocidas, el cerebro deja de prestar tanta atención y comienza a simplificar la información que procesa. “Pero ahora pensá en tu día a día. Te levantás, hacés lo mismo, trabajás en lo mismo, hablás con la misma gente y mañana repetís. Tu cerebro no necesita prestar atención, ya sabe lo que viene y qué hace. Deja de grabar y empieza a simplificar la experiencia, como si saltara partes de tu día a día. Por eso los meses vuelan y los años se acortan. La ciencia lo tiene claro: no percibís el tiempo por lo que pasa, sino por lo que recordás. Y si no hay novedad, no hay registro. Y si no hay registro, tu vida se comprime”.

A partir de esta explicación, el experto remarcó la importancia de incorporar experiencias nuevas a la vida cotidiana para mantener activo el cerebro y evitar esa sensación de que el tiempo se acelera. En ese sentido, recomendó buscar actividades diferentes que permitan generar recuerdos y romper con la monotonía.

Además, Céspedes advirtió que la falta de estímulos no solo modifica la percepción del tiempo, sino que también puede influir en el proceso de envejecimiento. “Pero ahí viene lo importante. No es solo una sensación. Cuando dejás de exponerte a estímulos nuevos, dejás de aprender. Tu cerebro y tu cuerpo se adaptan, pero a menos energía, menos estímulos, menos capacidad. Y eso es lo que conocés como envejecer”.