A la hora de maquillar una piel madura, la técnica de aplicación resulta tan determinante como la elección del producto. Así lo advierte el reconocido maquillador español David Francés, quien señaló un hábito muy frecuente que, lejos de favorecer, termina envejeciendo las facciones y restando vitalidad al rostro.

¿Cómo maquillarse después de los 50 años? Trucos y claves

“Si tienes piel madura o más de 50, esto te interesa muchísimo. Hay algo que te pone más edad de la que tienes y te hace parecer mucho menos fresca en el aspecto, con mucha menos luz”, explicó el especialista al comienzo de su recomendación. El error puntual radica en distribuir la base por puntos aislados en distintas zonas de la cara antes de difuminar. “Nunca cojas el maquillaje y lo pongas así, como a toques, a trocitos. Veo mucho hacer esto en mis cursos de maquillaje. Esto va a hacer que tengas muchísima más cobertura y te resta frescura y juventud”, advirtió.

Para revertir ese acabado pesado y lograr un resultado natural, Francés propone aligerar la fórmula y cambiar el movimiento de aplicación, sin importar si se utilizan los dedos o una herramienta. “Agarralo, mezclalo con un poco de tratamiento facial —un sérum, una crema de factor solar en blanco— y hazlo masajeando, que sean trayectos más largos”, aconsejó.

Según detalló el experto, extender el producto con pasadas amplias permite integrar mejor los pigmentos sin marcar líneas de expresión. “Lo que vas a conseguir es un efecto segunda piel muchísimo más fresco. Corrige eso y verás cómo todo cambia”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.