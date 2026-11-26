Fue en febrero de este año cuando las imágenes de Punch, el macaco conocido por el apego a un orangután de peluche tras haber sido abandonado por su madre, comenzaron a recorrer el mundo. Durante días, los usuarios se deleitaban con los tiernos momentos del primate, los cuales compartía el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, Japón. Ahora, desde el establecimiento mostraron un video en el que se lo ve acercarse a una cría de su especie y jugar sin parar.

Punch con su mamá orangután

En el clip, difundido a través de la cuenta oficial de X del lugar, se puede ver a los macacos interactuar sobre lo que parece ser un puente. Al principio, dos ejemplares juegan y forcejean entre sí; poco después se suma un tercero y los animales comparten abrazos y momentos de cercanía antes de que uno de ellos acicale suavemente a otro, en una escena que refleja su integración social y la posibilidad de construir vínculos con sus pares.

El pequeño mono japonés traslada su muñeco naranja por el recinto del zoológico de Ichikawa

“El estado de Punch y otros individuos cambia día a día, observando o interactuando mientras se realiza el cuidado, y también ajustes en la alimentación según la temporada o el clima. Es precisamente gracias a estas respuestas de los cuidadores que creo que Punch vive con vitalidad. Por favor, envíen también su apoyo a esos cuidadores”, escribieron desde la organización.

El posteo del zoológico de Punch que enterneció a todos (Foto: Captura X)

En ese sentido, usuarios de todo el mundo hicieron caso a la descripción de la publicación y dejaron su mensaje de apoyo para quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de estos animales. “¡Qué maravillosos son esos dos cuidadores que te criaron para que fueras un niño tan tranquilo y dulce! Punch está feliz, ¿verdad?”; “Punch es un alma tan buena. Amo a Punch. Canadá ama a Punch” y “Gracias por cuidar a nuestro querido niño Punch-Kun. Desde Chile un abrazo!!”, fueron solo algunos.

Uno de los comentarios que se vieron debajo del posteo (Foto: Captura X)

La historia de Punch

Punch fue rechazado por su madre al nacer, en julio del año pasado, en el área de simios del establecimiento, durante una jornada de calor extremo. Al advertir que la cría corría peligro, un visitante avisó enseguida a los cuidadores y el equipo técnico actuó de inmediato para salvarle la vida.

Kosuke Shikano, miembro del personal del parque, explicó que la falta de cuidado materno se vinculó con las elevadas temperaturas del verano al momento del parto. En las crías de macaco, el contacto físico continuo es fundamental para desarrollar fuerza muscular y sentirse seguras; sin ese lazo natural, el animal pierde vitalidad en su ambiente. Para sustituir esa necesidad biológica, los especialistas ensayaron distintas opciones —como toallas de algodón y muñecos de trapo— hasta que optaron por un orangután de peluche naranja de IKEA.

Japón: la historia de Punch, un mono bebé, con su “mamá” de peluche conmueve al mundo

El peluche cumplía un rol clave en la rutina diaria del macaco: tenía ojos saltones y extremidades largas que le permitían sujetarlo con facilidad. “Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos por los que se puede agarrar fácilmente. Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en la manada más adelante, y por eso lo elegimos”, dijo Shikano en aquel entonces a la agencia Reuters.