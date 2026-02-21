Japón: la historia de Punch, el mono bebé del zoológico que lleva a su peluche por todos lados

ICHIKAWA (Reuters).- En un zoológico a las afueras de Tokio, el recinto de los monos se convirtió en una atracción imprescindible gracias a una pareja inseparable: Punch, un bebé macaco japonés, y su compañero, un orangután de peluche.

La madre de Punch abandonó al macaco cuando nació hace siete meses en el zoológico de la ciudad de Ichikawa y, cuando un visitante se dio cuenta y alertó a los cuidadores del zoológico, se pusieron manos a la obra.

Los macacos japoneses bebés suelen aferrarse a sus madres para desarrollar fuerza muscular y tener seguridad, por lo que Punch necesitaba una intervención rápida, según explica el cuidador Kosuke Shikano.

Entonces probaron con sustitutos como toallas enrolladas y otros peluches antes de decidirse por un orangután naranja de ojos saltones, vendido por la empresa sueca de muebles IKEA.

“Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos por los que se puede agarrar fácilmente. Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en la manada más adelante, y por eso lo elegimos”, explicó Shikano.

Desde entonces, rara vez se lo ve a Punch sin él: lo arrastra por todas partes a pesar de que es más grande que él y así deleita a los fans, que van en masa al zoológico desde que los videos de los dos se hicieron virales.

“Ver a Punch en las redes sociales, abandonado por sus padres pero aun así esforzándose tanto, me conmovió mucho”, dijo Miyu Igarashi, una enfermera de 26 años. “Así que cuando tuve la oportunidad de quedar con una amiga, le sugerí que fuéramos juntas a ver a Punch”, agregó.

Shikano cree que la madre de Punch lo abandonó debido al calor extremo que hacía en julio cuando dio a luz.

Punch tuvo algunas dificultades con los otros monos al intentar comunicarse con ellos, pero los cuidadores dicen que es parte del proceso de aprendizaje y que se está integrando poco a poco en la manada. “Creo que llegará un día en el que ya no necesite su peluche”, aseguró Shikano.

Punch hizo nuevos amigos

El viernes, además, otro video se hizo viral: allí se lo puede ver a Punch integrado con otros monos, pero aún así, no suelta a su orangután.