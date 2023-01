De Máxima a Meghan. Cuáles son las reinas y princesas que más gastaron en su guardarropas en 2022

Un sitio especializado en moda analizó cada look que usaron las royals durante el año y reveló el precio de cada prenda o accesorio estrenado

Paula Ikeda Para LA NACION

Es un ranking incómodo para reinas y princesas. Cada fin de año, el sitio UFO No More detalla cuánto gastaron las royals en sus guardarropas (en el hipotético caso de haberlo pagado). El foco está puesto en las prendas que estrenaron en 2022. Para llegar a un número preciso, examinan al detalle cada look y chequean el precio de cada ítem que presentan. Si la prenda o el accesorio que utilizó la reina o princesa no está a la venta, buscan un valor de referencia dentro la misma marca. Solo deja fuera del cálculo a los ítems de origen incierto. El resto, todo lo que estrenaron en el año, tiene precio de venta al consumidor final, sin descuentos ni privilegios.

Así, con precios reales, podemos saber cuánto hay que invertir para comprar lo mismo que llevan la princesa de Gales, la reina Letizia o Máxima de los Países Bajos.

El informe pone en la mira los gastos de 19 nobles. Entre todas, de Charlene de Mónaco a Meghan Markle, estrenaron 1.804 prendas. Si sumamos sus tickets, el gasto total sería de 2.536.191,63 dólares.

A continuación, en orden decreciente, la lista de las reinas y princesas más “gastadoras” y más “gasoleras” de la gran Familia Real europea.

1. Charlene de Mónaco

Princesa Charlene de Mónaco. En 2022 se mostró con 105 prendas nuevas, de las que solo 7 no han sido identificado. Un 2022 con 793.269.21 dólares utilizados en su vestuario.

Aun con sus pocas apariciones oficiales, la princesa de Mónaco estrenó 105 prendas en 2022. De ellas, sólo 65 fueron identificadas por UFO No More. Estos ítems suman, según su valor de mercado, 793.269,21 dólares. Es decir que el precio promedio de las prendas o accesorios que sumó Charlene a su guardarropas es de 12.204,14 dólares. Su Alteza Serenísima no lidera el ranking por cantidad sino por lo elevado del precio de su guardarropa.

2. Princesa Olympia de Grecia

Princesa Olympia de Grecia. Se la vio con 51 prendas nuevas en 2022. El total de su nuevo perchero ronda los US$ 245.562.32.

Las reinas o princesas que no tienen reconocimiento oficial cuentan con mayores libertades a la hora de gastar o decidir qué ponerse. Es el caso de la princesa Olympia de Grecia, que no recibe dinero de su país por ningún concepto. Este año, la hija del príncipe Pablo y la princesa Marie Chantal estrenó 51 piezas que fueron valuados en 245.562,32 dólares.

3. Catherine, princesa de Gales

Catherine, princesa de Gales contó con 204 prendas de estreno. 14 de ellas no fueron identificadas (debido a su diseño a pedido) pero aun sin ellas el valor de su guardarropa 2022 alcanzó los 233.098, 06 dólares.

2022 fue un año de cambios para Kate Middleton. Catherine, tal es su nombre real, comenzó como duquesa de Cambridge y terminó 2022 como princesa de Gales. En medio tuvo cada vez mayores responsabilidades de representación, además de los actos oficiales por el Jubileo y posterior fallecimiento de la reina Isabel II. Con todo, el número de 204 piezas nuevas (14 de ellas no fueron identificadas) parece reducido, pero se sabe que la corona británica recorta gastos a diestra y siniestra. El gasto de Kate según UFO No More fue de 233.098.06 de dólares, calculando un aproximado de 1.387, 48 dólares por pieza.

4. Princesa Sofía de Suecia

Princesa Sofía de Suecia. A la cuñada de princesa heredera Victoria se le contabilizaron 118 diseños nuevos.

Casada con el príncipe Carlos Felipe de Suecia, la princesa Sofía de Suecia rankeó en la lista arriba de sus cuñadas, Victoria y Madeleine. Estrenó 118 modelos nuevos en 2022, 96 de los cuales fueron incluidos en el total por 175.813.43 de dólares de su guardarropa 2022. Se calcula que el precio promedio de los ítems comprados por la princesa Sofía fue de 1.831.39 dólares.

5. Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo

Gran duquesa María Teresa de Luxemburgo. Cerró 2022 con un recuento de 149 diseños nuevos. 20 no pudieron ser identificados. Sus incorporaciones del último año sumaron US$ 144.263.92.

Una consagrada en presentarse en eventos oficiales, a la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo le contabilizaron 149 nuevos diseños en 2022. Con 20 modelos no identificados, la suma de estas incorporaciones dieron un total de 144.263.92 dólares. El precio promedio de cada uno de estos nuevos modelos de la Gran Duquesa roza los 1.212,30 dólares.

6. Meghan, duquesa de Sussex

Meghan, duquesa de Sussex. Se mostró con 97 modelos nuevos. El total de su guardarropa 2022 se cotizó en US$ 114,707.36.

Aun a pesar de elegir estar fuera de las representaciones oficiales de la Corona, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, tuvo un 2022 movido en cuanto a eventos y vestuario. Estrenó 97 nuevos diseños (18 no fueron identificadas) con un presupuesto que, de comprarlo de manera particular en las tiendas, alcanzaría los 114.707.36 dólares. La duquesa gastó un aproximado de US$1.638.68 en cada modelo estrenado.

7. Reina Matilde de Bélgica

Reina Matilde de Bélgica. Estrenó 114 modelos. El valor de su guardarropa estrenado en 2022 alcanza los 110.985,94 de dólares. Gentileza

La reina Matilde de Bélgica rankea en el puesto N°7. Estrenó 114 nuevos modelos en 2022 (64 de esas prendas fueron identificadas por UFO No More) y el valor conocido de sus gastos en vestuario alcanzó los 110 985,94 de dólares. Se calcula que cada nueva prenda le pudo haber costado 1.499.81 dólares.

8. Princesa Mary de Dinamarca

La princesa heredera Mary de Dinamarca. Estrenó 129 nuevos diseños. en 2022 de los cuales 94 fueron reconocidos y valuados. Para vestirse como ella y contar con su nuevo guardarropa serían necesarios 98.946.90 dólares.

La princesa heredera Mary de Dinamarca contó con una agenda completa de eventos de representación. En 2022 se la vio estrenar 129 nuevos modelos. 94 fueron detectados e incluidos en el ranking que dio por resultado un guardarropa valuado en 98.946.90 dólares. Se calcula que la princesa pagó 1.052,62 dólares por pieza.

9. Condesa de Wessex

Condesa de Wessex. Durante 2022, estrenó 99 diseños. El presupuesto en vestuario de la nuera favorita de la reina Isabel II alcanzó 793 641.67 de dólares. afp - POOL

Favorita de la reina Isabel II, Sophie, condesa de Wessex y tía política de William y Harry, continua oficiando en representación de la corona británica. A la hora de mostrarse, a la condesa se le detectaron 99 nuevas prendas. 84 de esos modelos pudieron ser cotizados, dando un total de 93.641.67 dólares utilizados solo en ropa. Al parecer la condesa dispuso un presupuesto de 1.114,78 dólares a cada look elegido en 2022.

10. Princesa Beatrice de York

La princesa Beatrice de York no repara en gastos. Estrenó 55 diseños en 2022. y se estima que gastó aproximadamente US$ 2.034.67 en cada nueva prenda.

Fuera de los eventos oficiales, la princesa Beatrice se deja ver con atuendos modernos y de marcas diversas. Durante 2022 estrenó 55 diseños -solo 8 no pudieron ser identificados por UFO No More- lo que dio un total de 93.594,83 de dólares utilizados en moda. La hija del príncipe Andrés rankea en el puesto 10 por sus gustos sofisticados. Usó 2.034,67 dólares, aproximadamente, para cada modelo. Menos prendas, pero más costosas.

11. Princesa Marie-Chantal de Grecia

Marie Chantal de Grecia sumó 49 nuevas piezas a su guardarropa, Para poder comprar su guardarropa 2022 es necesario contar con US$ 81.411.31.

La socialité gusta de modelos de diseño y de conjuntos de temporada. A la princesa Marie-Chantal de Grecia se la vio con 49 prendas nuevas en 2022 (39 de ellas fueron detectadas y cotizadas) lo que dio un presupuesto de guardarropa 2022 total de 81.411.31 de dólares. Marie-Chantal no duda en pagar 2.087.47 dólares por diseño.

12. Reina Máxima de los Países Bajos

En 2022, la reina Máxima se dejó ver con 113 nuevos diseños. El guardarropa de la reina del año pasado fue cotizado en US$ 78.182.80 Getty Images

Durante 2022, entre tantos eventos y presentaciones oficiales, si bien le gusta apostar por trajes vintage y repetir looks, a la reina se la vio estrenar 113 nuevos modelos en 2022. El ranking tomó 74 de esos artículos que dieron un total de 78.182,80 dólares de su presupuesto utilizado en su guardarropa. La reina Máxima gasta por pieza aproximadamente 1.056,53 dólares.

13. Princesa Mette-Marit de Noruega

Mette Marit rankeó N°13 con 60 nuevos modelos y un guardarropa 2022 cotizado en US$ 59.696.19. Gentileza

Durante 2022 a la princesa Mette-Marit de Noruega se la vio lucir 60 nuevos modelos. La esposa del príncipe heredero Haakon suele contar con marcas bajo perfil o diseños a pedido, por lo que solo 44 pudieron ser cotizados. El total de su gasto en ropa en 2022 dio 59.696.19 dólares. Mette-Marit paga aproximadamente 1.356,73 dólares por modelo.

14. Reina Letizia de España

La reina Letizia estrenó 129 nuevos modelos en 2022. Su presupuesto en ropa alcanzó los 57.836.62 de dólares. Getty Images

La realeza española tiene su presupuesto bajo la lupa. Ante el escrutinio público en cada una de esus apariciones, la Reina cuida qué lucen ella y sus hijas. En 2022, la reina Letizia estrenó 129 diseños. Como está bien visto que luzca diseños nacionales, 100 de estas prendas fueron reconocidas y cotizadas. Su presupuesto de nuevo vestuario 2022 alcanzó los 57.836,62 de dólares. Acostumbrada a combinar diseño con prendas low cost, cada ítem que compró Letizia cotizó, en promedio, 578,36 dólares.

15. Princesa Marie de Dinamarca

Estrenó 73 modelos y su presupuesto 2022 en ropa se cotizó enUS$ 53.497.16

Durante 2022 se la vio con 73 nuevos diseños. El ranking anual de moda llegó a cotizar 58 ítems y dio como resultado un presupuesto de 53.497,16 dólares dedicado a su ropa. El precio promedio de cada prenda o accesorio comprado por Marie de Dinamarca es de 922,36 dólares.

16. Princesa Victoria de Suecia

La princesa heredera de Suecia estrenó 147 diseños en 2022 y su presupuesto en ropa cotizó los US$ 38.060.83. Solo ella, su hermana Madeleine y la princesa Eugenie de York mostraron mayor austeridad con respecto a lo gastado en 2021.

La princesa Victoria de Suecia estrenó 147 modelos durante 2022. Un presupuesto aproximadamente 38.060,83 dólares destinado a la ropa para sus eventos oficiales y salidas privadas. Consciente de la mirada de su pueblo, Victoria de Suecia cuida lo que gasta. El valor promedio de los ítems que estrenó la futura reina fue de 346 dólares.

17. Princesa Stéphanie de Luxemburgo

Lució 53 nuevos modelos durante 2022. El gasto promedio de su guardarropa fue de US$ 25.905.72.

Este fue el primer año que la princesa Stéphanie de Luxemburgo fue incluida en el ranking de moda real. Lució 53 modelos nuevos (28 fueron reconocidos y cotizados) alcanzando un gasto de 25.905,72 de dólares solo en ropa en 2022. La Gran duquesa gasta unos 925.20 dólares en promedio por cada ítem que compra.

18. Princesa Eugenie de York

La princesa Eugenie lució 22 prendas nuevas en 2022 y gastó US$ 19.649.75 solo en ropa.

La prima favorita del príncipe Harry no oficia en actos oficiales. Sin embargo, participa de los eventos familiares de la realeza británica. Acostumbrada a lucir modelos de diseñador y combinarlos con prendas de tiendas comerciales, a la princesa Eugenie se la vio con 22 ítems nuevos en 2022 (de los cuales solo 2 no fueron detectados) que, en total, tienen un valor estimado de 19.649,75 dólares. Su presupuesto promedio por ítem este último año fue de 981,62 dólares.

19. Princesa Madeleine de Suecia

Madeleine de Suecia en el ranking de cuánto gastan en la realeza en moda. La princesa estrenó 38 nuevos modelos en 2022. Gentileza

A la hermana de Victoria de Suecia se la vio lucir 38 artículos nuevos en 2022. Dado que los gastos de la familia real sueca son seguidos al detalle por el pueblo, 33 de esos modelos fueron reconocidos y cotizados por UFO No More. El presupuesto usado por la princesa Madeleine fue de 19.537,04 de dólares. Y su gasto promedio por prenda ó accesorio nuevo fue de 592,03 dólares.