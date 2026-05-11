Las efemérides de este 11 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día del Himno Nacional Argentino.

La fecha se remonta al 11 de mayo de 1813, jornada en la que la Asamblea del año XIII estableció como canción patriótica los versos y los compases compuestos por Vicente López y Planes y por Blas Parera.

Himno Nacional Argentino - Letra Original

Luego de un primer intento fallido que no arrojó los resultados esperados, la Asamblea General Constituyente lanzó el 6 de marzo de 1813 una convocatoria que cayó en manos del porteño Vicente López y Planes. Inspirado, este hombre escribió cada uno de los versos y obtuvo la aprobación de la Asamblea.

Al mismo tiempo, se le encargó a Blas Parera la composición de la música. Según los testimonios de aquel tiempo, el español creó la partitura en una sola noche.

De acuerdo a los registros históricos, fue en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson donde se interpretó el himno por primera vez. Se trataba de la hija de una de las familias más prestigiosas de la época. Historiadores afirman que este suceso tuvo lugar entre el 14 y el 25 de mayo de 1813. Sobre el lugar de los hechos, se cree que fue en una de las residencias de la familia.

Efemérides del 11 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1813 – La Asamblea aprueba como Himno Nacional la canción patriótica escrita por el poeta Vicente López y Planes, con música de Blas Parera.

1904 – Nace Salvador Dalí, pintor español responsable de obras como La persistencia de la memoria (más conocido como El tiempo) y El gran masturbador, exponente del movimiento surrealista.

1916 – Nace Camilo José Cela, escritor español, ganador del Premio Nobel en 1989.

1927 – Se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Hollywood.

1960 – Adolf Eichmann, criminal de guerra austríaco del régimen nazi, es capturado por un comando israelí en Buenos Aires.

1974 - El sacerdote Carlos Mugica es asesinado luego de oficiar una misa en Villa Luro.

1981 – Muere de cáncer a los 36 años el cantante de reggae Bob Marley (cuyo nombre real fue Robert Nesta Marley).

1984 – Nace Andrés Iniesta, futbolista español.

1984 – Nace Abel Pintos, cantante argentino.