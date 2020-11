De qué trata "Oh no, oh no", la nueva tendencia en TikTok

Los videos de caidas, tropezones y otros fallidos, combinados con un famoso rap, se convirtieron en tendencia en TikTok. Crédito: Captura Youtube

Las nuevas tendencias en las redes sociales son dinámicas, pueden perdurar más o menos tiempo, pero se modifican sistemáticamente. La última de ellas apareció en la aplicación TikTok y consta de las típicas caídas o actos fallidos muy comunes en la web, aunque editados en video con una conocida canción de rap.

En rigor, el tema utilizado para editar el cuadro por cuadro de la escena del blooper es Street's Favorite (Oh No) del rapero Capone. Sin embargo, el viral se conoce como "Oh no, oh no" porque es la parte del estribillo utilizada para acompañar cada fotograma del fallo en cuestión.

Los usuarios superaron los millones de publicaciones con acrobacias truncas, caídas repentinas y los golpes. Una tendencia que es furor, pese a que realizar el clip no sean tan sencillo ya que requiere conocimientos mínimos de edición audiovisual.