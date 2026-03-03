Diego Fernández, ingeniero químico: “Bicarbonato y agua caliente, las claves para limpiar la Airfryer”

Diego Fernández, ingeniero químico, compartió un método profesional para higienizar las freidoras de aire, una solución técnica que facilita el mantenimiento de los equipos y previene el deterioro de sus materiales. La demostración detalla el uso de sustancias químicas que optimizan el tiempo de limpieza en el hogar.

¿Cómo limpiar la freidora de aire?

La acumulación de aceites y restos de comida quemada representa un desafío para la higiene de la cocina. “Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, asegura Fernández en su presentación. El experto señala que el secreto reside en el uso de los componentes adecuados y la temperatura del líquido.

Cómo limpiar la freidora de aire segun Diego Fernández (@renovandoconideas)

El ingeniero deposita una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta de la Airfryer. Este producto sólido se distribuye por el fondo mientras la rejilla interna permanece en su sitio. La presencia de la rejilla permite que la solución actúe sobre todas las piezas metálicas de forma simultánea. Luego, se vierte agua a una temperatura cercana al punto de ebullición sobre el polvo blanco. El contacto entre el líquido caliente y el compuesto químico genera una efervescencia inmediata que despega las partículas de suciedad.

Este sistema evita el uso de elementos abrasivos que dañan el recubrimiento de los electrodomésticos. La mezcla de agua y el agente oxidante penetra en los orificios de la rejilla donde las esponjas normales no llegan. El profesional recomienda este método para prolongar la vida útil de los materiales y asegurar una cocción libre de residuos antiguos.

Cómo limpiar la freidora de aire con una mezcla casera Unsplush

Propiedades del percarbonato de sodio

La efectividad del truco depende de la elección correcta del insumo de limpieza. Fernández aclara una confusión habitual entre los consumidores de productos de droguería. “Percarbonato no es bicarbonato”, advierte el especialista. Aunque ambos nombres guardan similitud, el percarbonato de sodio posee una capacidad de desengrase mucho más fuerte en entornos de alta temperatura. El bicarbonato de sodio funciona para manchas leves, pero el percarbonato desintegra las capas de grasa más densas.

La sustancia libera oxígeno activo cuando entra en contacto con el agua caliente, un proceso químico que corta las cadenas de los lípidos y los desprende de las superficies plásticas y metálicas. La solución debe reposar durante 15 minutos exactos para que la emulsión de la suciedad sea completa. Durante este tiempo, el agua cambia su color y se vuelve turbia debido a la suspensión de las partículas de desecho.

El uso de percarbonato de sodio y agua caliente desprende la grasa de la rejilla de forma automática Getty Images

El ingeniero utiliza este intervalo para realizar el mantenimiento del resto del aparato. Aplica un desengrasante de cocina comercial sobre un paño de tela y limpia la estructura externa de la unidad, para remover las salpicaduras de aceite y el polvo que se adhiere al motor. El cuidado exterior previene que los sedimentos ingresen al sistema de ventilación del equipo. Fernández mantiene la pulcritud de la carcasa negra con movimientos suaves para no rayar el acabado brillante del plástico.

El tramo final del procedimiento garantiza un resultado impecable y libre de aromas desagradables. Tras el cuarto de hora de espera, Fernández descarta el líquido sucio en el fregadero de la cocina. “El percarbonato de sodio corta y emulsiona la grasa”, explica el profesional mientras muestra la rejilla libre de sedimentos pesados. El compuesto químico también cumple una función desodorizante que elimina el olor a fritura rancia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.