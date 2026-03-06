En fotos. El cumpleaños que reunió a artistas, modelos, al expresidente Macri y el armador político de Milei

Con una fiesta frente al río, el relacionista público Leo Mateu celebró su cumpleaños y convocó a personalidades del ambiente de la política y del entretemiento
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Yuyo Barragán, el primer hacker argentino que estafó a Aerolíneas Argentinas y recorrió el mundo
- 2
Por qué se recomienda dejar un frasco de sal gruesa al lado de la cama, según el Feng Shui
- 3
Diego Fernández, ingeniero químico: “Medio litro de agua y ácido cítrico, las claves para limpiar las frutas”
- 4
Por qué recomiendan clavar un palito en la tierra de la lengua de suegra