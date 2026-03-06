LA NACION

En fotos. El cumpleaños que reunió a artistas, modelos, al expresidente Macri y el armador político de Milei

Con una fiesta frente al río, el relacionista público Leo Mateu celebró su cumpleaños y convocó a personalidades del ambiente de la política y del entretemiento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Andrea Bursten, Natalia Graziano, Sabrina Rojas y Dolores Trull
Andrea Bursten, Natalia Graziano, Sabrina Rojas y Dolores TrullGentileza LM
Sabrina Rojas en el cumpleaños de Leo Mateu en la Costanera
Sabrina Rojas en el cumpleaños de Leo Mateu en la CostaneraGentileza LM
Andrea Bursten y su hija Francesca Ribero
Andrea Bursten y su hija Francesca RiberoGentileza
La modelo Milagros Schmöll
La modelo Milagros SchmöllGentileza
Leo Mateu, el cumpleañero, junto a su mujer, Cecilia González
Leo Mateu, el cumpleañero, junto a su mujer, Cecilia GonzálezGentileza LM
La diseñadora Melina Migliore
La diseñadora Melina MiglioreGentileza LM
El expresidente Mauricio Macri, se acercó al restaurante Maro, en la Costanera, para saludar a Mateu y posó junto a Daniel Angelici
El expresidente Mauricio Macri, se acercó al restaurante Maro, en la Costanera, para saludar a Mateu y posó junto a Daniel AngeliciGentileza LM
Romina Gaetani
Romina GaetaniGentileza LM
Natalia Graziano, a quien hace semanas relacionaron con el expresidente Macri
Natalia Graziano, a quien hace semanas relacionaron con el expresidente MacriGenti
Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, y Marcela Patane
Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, y Marcela Patane Gentileza LM
Dolores Trull y Alejandro Pueyrredón
Dolores Trull y Alejandro PueyrredónGentileza LM
Paula Trapani
Paula TrapaniGentileza LM
El presidente de Banco Macro, Jorge Brito
El presidente de Banco Macro, Jorge BritoGentileza LM
El diputado Sebastián Pareja, armador político de Karina Milei, junto a Julián Akerman
El diputado Sebastián Pareja, armador político de Karina Milei, junto a Julián AkermanGentileza LM
Francesca Ribero, Andrea Bursten y su amiga Natalia Graziano
Francesca Ribero, Andrea Bursten y su amiga Natalia GrazianoGentileza LM
Nuria Quintela, expareja de Franco Macri, junto a Mauricio Macri e Iván de Achával
Nuria Quintela, expareja de Franco Macri, junto a Mauricio Macri e Iván de AchávalGentileza LM
Ginette Reynal, Anita Pérez Bustos, y Magdalena Blaquier
Ginette Reynal, Anita Pérez Bustos, y Magdalena Blaquier Gentileza LM
Paul Kirzner y la exbailarina Judy Kovalovsky
Paul Kirzner y la exbailarina Judy KovalovskyGentileza LM
Fabián Medina Flores, Florencia de la V y Javier Iturrioz
Fabián Medina Flores, Florencia de la V y Javier IturriozGentileza LM
Claudio "Turco" Husaín, de Master Chef al cumpleaños en Costanera
Claudio "Turco" Husaín, de Master Chef al cumpleaños en CostaneraGentileza LM
Roxana Harris y Dionisio Heiderscheid
Roxana Harris y Dionisio HeiderscheidGentileza LM
Encuentro modelo: Andrea Bursten, Natalia Graziano, Sabrina Rojas y Dolores Trull
Encuentro modelo: Andrea Bursten, Natalia Graziano, Sabrina Rojas y Dolores Trull Gentileza LM
Leo Mateu junto a Hernán Agote y Magdalena Blaquier
Leo Mateu junto a Hernán Agote y Magdalena Blaquier Gentileza LM
Debora Plager
Debora PlagerGentileza LM
Facundo Manes
Facundo ManesGentileza LM
Hernán Nisenbaum
Hernán NisenbaumGentileza LM
Sabrina Garciarena, José Chatruc, y Germán Paoloski
Sabrina Garciarena, José Chatruc, y Germán PaoloskiGentileza LM
Sabrina Gaetani y Sabrina Rojas
Sabrina Gaetani y Sabrina RojasGentileza LM
Milagros Schmoll y Lola Teuly
Milagros Schmoll y Lola TeulyGentileza LM
Marina Agostini y Gustavo Faena
Marina Agostini y Gustavo FaenaGentileza LM
El extenista Luis Lobo junto a Alberto Wollman, de Racket Club
El extenista Luis Lobo junto a Alberto Wollman, de Racket Club Gentileza LM
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Yuyo Barragán, el primer hacker argentino que estafó a Aerolíneas Argentinas y recorrió el mundo
    1

    Yuyo Barragán, el primer hacker argentino que estafó a Aerolíneas Argentinas y recorrió el mundo

  2. Por qué se recomienda dejar un frasco de sal gruesa al lado de la cama
    2

    Por qué se recomienda dejar un frasco de sal gruesa al lado de la cama, según el Feng Shui

  3. Diego Fernández, ingeniero químico: “Medio litro de agua y ácido cítrico, las claves para limpiar las frutas”
    3

    Diego Fernández, ingeniero químico: “Medio litro de agua y ácido cítrico, las claves para limpiar las frutas”

  4. El truco del palito de madera en la lengua de suegra
    4

    Por qué recomiendan clavar un palito en la tierra de la lengua de suegra