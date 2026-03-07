Las efemérides de este 7 de marzo reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que el actor estadounidense Bryan Cranston cumple 70 años. Es mundialmente conocido por su interpretación de Walter White en la serie Breaking Bad.

El actor estadounidense Bryan Cranston cumple 70 años (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) HENRY NICHOLLS - AFP

Nació el 7 de marzo de 1956 en Los Ángeles, la meca del cine norteamericano. Sus padres, Joseph Louis Cranston y Audrey Peggy Sell, ya se dedicaban al rubro cuando él llegó al mundo, lo que lo llevó a comenzar su carrera actoral desde muy joven.

Cranston pasó la década de los 90 en roles de TV secundarios como el dentista Tim Whatley en la sitcom Seinfeld, una de las más populares de ese entonces, y en películas como Rescatando al Soldado Ryan y Little Miss Sunshine. Su trabajo en la pantalla chica se afianzó con su participación como Hal en la serie Malcolm in the Middle; pero nada lo preparaba para la exposición que tendría al emitirse el primer episodio de Breaking Bad, el 20 de enero de 2008. En este show, el actor interpretaba un profesor de química al que le diagnostican cáncer, lo cual lo pone en la disyuntiva de tener que proveer a su familia, y lo lleva a aliarse con un exalumno para producir metanfetamina. El enorme éxito de la serie, considerada una de las mejores de todos los tiempos, le valió cuatro premios Emmy, así como un reconocimiento internacional para su carrera.

Breaking Bad - Trailer subtitulado

Luego, en 2015 protagonizó la película Trumbo, una biografía del guionista Dalton Trumbo. Este rol le valió nominaciones a los BAFTA, los Globos de Oro y los Premios Óscar como Mejor actor.

En la actualidad, volvió a interpretar uno de sus primeros papeles reconocidos: participa de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, el reboot de la serie de Disney.

Efemérides del 7 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1274 – Muere Tomás de Aquino, santo, teólogo y filósofo italiano.

1835 – Juan Manuel de Rosas asume por segunda vez como gobernador de Buenos Aires con suma del poder público.

1876 - El estadounidense Alexander Graham Bell patenta su invento del teléfono.

1955 - Nace el bailarín y coreógrafo argentino Aníbal Pachano.

1956 – Nace Bryan Cranston, actor estadounidense conocido por su papel en la serie Breaking Bad.

1958 – Comienza a funcionar la Pontificia Universidad Católica Argentina.

1969 - Nace Cecilia Milone, actriz y cantante argentina.

1999 - Muere Stanley Kubrick, director de cine y guionista estadounidense, considerado uno de los más influyentes del Siglo XX. Entre sus películas más reconocidas se encuentran La Naranja Mecánica, El Resplandor y 2001: Odisea en el espacio.

2001 A Space Odyssey - Trailer [1968] Hd