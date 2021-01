De terror: entró al cuarto de su hija y encontró cientos de arañas en el techo

De todas las sorpresas que una madre puede encontrar en la habitación de su hija, la que vivió una mujer en Sídney, Australia, fue sin lugar a dudas una de las más impactantes. Le bastó con abrir la puerta para descubrir a cientos de arañas de gran tamaño saliendo de los vértices del techo.

Las escalofriantes imágenes fueron publicadas en Twitter por una usuaria que contextualizó: “Una amiga mía de Sídney entró al cuarto de su hija y encontró esto”. Inmediatamente, fue tildada de mentirosa por algunos internautas incrédulos que la acusaron de editar las fotos.

Gaaaahhhhhhhh, a friend of mine in Sydney just walked into her daughter's room and found this: pic.twitter.com/3UKMEHtGHt — 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 27, 2021

Poco después, respondió con un video de la terrible plaga de arañas. En él, se escucha a la madre australiana relatando toda la situación. “Entré al cuarto de mi hija, me dijo ‘mami, hay un par de arañas ahí, son bebés’. Entonces dije ‘bueno no está tan mal, son como 50 o 60’, pero ella me dice, ‘mira al otro rincón, hay más’”, contó la mujer, enfocando al numeroso grupo de la especie Sparassidae que invadía el techo.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7 — 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021

También conocidas como arañas cangrejo gigantes, los esparásidos son muy comunes en Australia, donde reciben el nombre de Huntsman, por eso la reacción moderada de la mujer. Incluso, algunos usuarios de Twitter hasta señalaron que su presencia en la casa puede ser beneficiosa.

“Las arañas Huntsman son las mejores huéspedes. Mantienen tu casa limpia y libre de bichos peligrosos. No son dañinas a los humanos y se meten en sus propios asuntos”, escribió uno de ellos, aunque no es del todo cierto que no ataquen a los humanos. Si las hembras están cuidando sus huevos y los sienten amenazados, pueden saltar sobre una persona y morderla, lo que deja una herida dolorosa, aunque su veneno no es riesgoso y no hace falta ir al hospital para tratar la herida.

LA NACION