Adrián Alegre, dermatólogo: “A partir de los 50, el error más frecuente en el cuidado de la piel es centrarse solo en hidratar”

La piel merece un cuidado óptimo siempre. Se la considera como el órgano más extenso del cuerpo humano y es la primera barrera de protección contra virus y bacterias que a diario intentan ingresar a nuestro sistema. Según el dermatólogo Adrián Alegre, a partir de los 50 años las mujeres deben cuidar el cutis teniendo en cuenta otros aspectos que en su juventud no. Además de la hidratación, el experto sumó un método que no puede pasarse por alto.

A partir de los 50, la piel comienza a perder colágeno y elasticidad; por ello, en ciertas épocas del año es necesario reforzar el cuidado con un aumento de antioxidantes o retinoides que previenen un daño pronunciado de la misma.

La piel después de los 50 años pierde poco a poco el colágeno, por ello la hidratación y los antioxidantes son necesarios para protegerla (Fuente: Pexels)

Una vez que se traspasa el medio siglo en edad, el experto advirtió en diálogo con la revista Semana que es común que exista una “mayor fragilidad cutánea y tendencia a la sequedad”. Como respuesta, Alegre señaló que las cremas más nutritivas y reparadoras serían una solución, aunque explicó que no deben realizarse rutinas demasiado agresivas o de skincare, que terminan por dañar la piel.

“A partir de los 50, uno de los errores más habituales es centrarse solo en hidratar. La piel también necesita activos de defensa como antioxidantes (vitamina C y niacinamida) y de renovación, como hidroxiácidos o retinoides adaptados”, remarcó el experto y añadió: “Pueden y deben utilizarse fórmulas más suaves y de forma progresiva”.

Las cremas nutritivas pueden ser la solución, pero el experto advierte que los tratamientos excesivos en la piel suelen dañarla (Fuente: Pexels)

En el caso de las mujeres que cumplieron 60, explicó que, además de las manchas, les preocupa la fragilidad cutánea, la sequedad intensa y una mayor sensibilidad frente a cambios ambientales. Alegre describió un procedimiento sencillo para que repliquen sin que sea demasiado invasivo en su cutis: “Limpieza suave, hidratación adaptada y fotoprotección diaria. Por la mañana, un antioxidante como vitamina C, seguido de hidratante y protector solar. Por la noche, un activo reparador o renovador, siempre adaptado a la tolerancia de la piel”.

De este modo, el experto indicó cuáles son los pasos para proteger la piel una vez que se cumplen 50 años o se superan los 60. Además de la hidratación, que es importante, es vital utilizar cremas o incorporar en la alimentación comida que provea de otros nutrientes necesarios para que la barrera cutánea se mantenga fuerte, elástica y sin manchas.