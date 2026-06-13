Atajacaminos tijera: un pájaro nocturno hace ruidos explosivos al chocar los huesos de las alas para atraer a sus parejas

Un pájaro nocturno de Sudamérica utiliza una estrategia poco habitual para conquistar hembras. Investigadores comprobaron que el atajacaminos tijera (Hydropsalis torquata) emite un fuerte “tk” cuando golpea entre sí los huesos de sus alas durante exhibiciones reproductivas. Además, documentaron otras señales acústicas utilizadas por la especie en persecuciones, vuelos y secuencias posteriores al apareamiento.

Cómo científicos del Conicet y la Universidad de California estudiaron al atajacaminos tijera

La investigación fue publicada en 2026 en Journal of Avian Biology y estuvo a cargo de Juan Ignacio Areta, del Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino (Ibigeo-Conicet) y Christopher J. Clark, de la Universidad de California en Riverside.

El estudio utilizó videos especiales para identificar cómo se produce la señal acústica nsojournals

Los científicos estudiaron una serie de comportamientos del atajacaminos tijera mediante videos infrarrojos de alta velocidad y registros de audio sincronizados. El trabajo de campo se desarrolló en las cercanías de Vaqueros, en la provincia argentina de Salta, entre octubre y diciembre de 2022. Las observaciones se realizaron en noches de primavera con presencia de luna, cuando la actividad de exhibición de los machos alcanzaba su punto más intenso.

Los autores registraron decenas de videos y grabaciones de ejemplares que permanecían en territorios definidos, donde realizaban cantos, exhibiciones y encuentros con otros individuos. El objetivo principal consistía en determinar qué parte del cuerpo producía los sonidos mecánicos observados tras el cortejo y cuál era el mecanismo físico involucrado.

Hasta ahora existían varias hipótesis. Algunas explicaciones atribuían el golpe al choque de plumas entre ambas alas. Otras sugerían que se originaba por movimientos rápidos similares a un aplauso o por el contacto entre distintas partes de las alas. Ninguna de esas posibilidades había sido comprobada mediante imágenes de alta velocidad.

Cómo el atajacaminos tijera produce su chasquido durante el cortejo

Las filmaciones permitieron observar con precisión una secuencia repetida en las exhibiciones. El macho extiende las alas, realiza un salto corto y, cuando comienza a descender, eleva ambas extremidades de forma brusca. En ese movimiento, las muñecas —la zona articular de las alas— chocan por encima del cuerpo.

Los registros mostraron que el sonido aparece exactamente en el instante del impacto. Además, las imágenes permitieron comprobar que las plumas no llegan a tocarse en la maniobra. Los responsables del estudio tampoco observaron contacto entre las puntas de las alas ni entre las plumas secundarias.

El sonido coincide con el instante en que las muñecas de las alas entran en contacto nsojournals

A partir de esas observaciones concluyeron que el ruido se produce cuando los radios de ambas alas colisionan entre sí y vibran después del golpe. Esa vibración genera el característico “tk”, una señal acústica breve, fuerte y claramente audible. Este mecanismo se asemeja al identificado anteriormente en ciertas especies de saltarines del género Manacus.

En qué momentos los machos del atajacaminos tijera usan sus señales acústicas

El estudio identificó tres exhibiciones diferentes en las que los machos producen el mismo sonido mediante el choque de las muñecas:

La más frecuente recibe el nombre de “jump snap” . En este comportamiento el ave permanece en el suelo, realiza pequeños saltos verticales y produce un único ruido durante cada movimiento. Los especialistas observaron que los machos podían repetir la secuencia varias veces, con intervalos de uno o más segundos entre cada emisión. Cuando una hembra estaba cerca, la frecuencia de los saltos aumentaba y los chasquidos se sucedían con mayor rapidez.

. En este comportamiento el ave permanece en el suelo, realiza pequeños saltos verticales y produce un único ruido durante cada movimiento. Los especialistas observaron que los machos podían repetir la secuencia varias veces, con intervalos de uno o más segundos entre cada emisión. Cuando una hembra estaba cerca, la frecuencia de los saltos aumentaba y los chasquidos se sucedían con mayor rapidez. La segunda exhibición fue denominada “flying snap” . En este caso el ave genera la sonación mientras vuela. Los machos avanzan planeando a baja altura y luego elevan rápidamente las alas para hacer chocar las muñecas. La maniobra puede repetirse varias veces antes del aterrizaje. Los académicos registraron secuencias de entre uno y 14 impactos consecutivos en un mismo vuelo.

. En este caso el ave genera la sonación mientras vuela. Los machos avanzan planeando a baja altura y luego elevan rápidamente las alas para hacer chocar las muñecas. La maniobra puede repetirse varias veces antes del aterrizaje. Los académicos registraron secuencias de entre uno y 14 impactos consecutivos en un mismo vuelo. La tercera manifestación apareció mientras los machos copulaban con las hembras. Tras aproximarse a la hembra y concretar el apareamiento, el macho produce una serie rápida de golpes consecutivos entre las muñecas. Esta variante presenta un ritmo mucho más acelerado que el observado en los saltos o en los vuelos.

Thud, fluffle y wing rattle: las otras señales sonoras del atajacaminos tijera

Además del sonido principal generado por el choque de los huesos, los integrantes del equipo documentaron otras señales acústicas producidas por estos animales:

Una de ellas fue denominada “thud” , un ruido grave que aparece durante algunos vuelos, persecuciones y secuencias posteriores a la cópula. Los videos permitieron descartar que ese ruido se origine por golpes contra el suelo o por contacto entre las alas.

, un ruido grave que aparece durante algunos vuelos, persecuciones y secuencias posteriores a la cópula. Los videos permitieron descartar que ese ruido se origine por golpes contra el suelo o por contacto entre las alas. También registraron el llamado “fluffle” , un sonido de amplio espectro producido por el roce y la colisión de plumas. A su vez, observaron que los machos realizaban movimientos similares al acicalamiento mientras emitían esta señal, aunque interpretaron que se trata de una conducta con función comunicativa.

, un sonido de amplio espectro producido por el roce y la colisión de plumas. A su vez, observaron que los machos realizaban movimientos similares al acicalamiento mientras emitían esta señal, aunque interpretaron que se trata de una conducta con función comunicativa. Por último, identificaron una compleja exhibición aérea denominada “wing rattle”. Esta secuencia aparece en persecuciones entre aves y combina distintos componentes acústicos, entre ellos sonaciones graves, silbidos generados por el aire y vocalizaciones. Los investigadores consideran que intervienen varios mecanismos de producción sonora al mismo tiempo.