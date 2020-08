Deco. Cinco vasos para hacer tus cócteles en casa

Mule, Julep, Old Fashioned, Highball, son los nombres de los vasos más en las barras contemporáneas

Si retratáramos un bar en plena acción encontraríamos detrás de la barra todos tipo de copas, vasos y jarritas. Son los recipientes que esperan ser tomados por los bartenders para preparar sus tragos.

"Algunas de las características a considerar a la hora de elegir la copa correcta son los aromas, la oxigenación, la temperatura justa, la comodidad y la tradición. Esta elección será determinante en el sabor de lo que vayamos a beber, favoreciendo o perjudicando el resultado", explica Juan Luciani, bartender y Brand Ambassador de la Familia Carpano.

Por su parte, Héctor Vega, Brand Ambassor de Dellepiane Spirits, destaca que los recipientes también son muy importantes pero que "nos van a ayudar siempre y cuando el servicio que hagamos para la bebida sea el correcto" y que esto "siempre quedará en manos de quien prepara el trago".

Al igual que sucedió con la gastronomía y la coctelería, la cristalería ha ido evolucionando y ha cambiado con el correr de los años. "Hay empresas que se especializan en analizar específicamente los recipientes de las bebidas. Las formas han ido variando porque también se han ido estudiando los cócteles. En este sentido, podríamos decir que, por ejemplo, la copa de coñac o la de balón, en nuestros días prácticamente no tienen ningún sentido", añade Vega.

Uno de los recipientes más famosos, porque lo hemos visto en cientos de películas y series, es el "vaso corto" u "Old fashioned", generalmente utilizado para servir whisky, ron y cócteles con hielo (on the rocks). "Es uno de los vasos más utilizados en coctelería porque las medidas se sirven directo", explica Martín Olivera, Brand Ambassador de Fernet Branca Argentina, Sernova Vodka y Borghetti.

Por su parte, el "vaso largo", también conocido como "Highball" o "Tumbler", es considerado indispensable a la hora de pensar la coctelería ya que es el recipiente más versátil. "Se usa para servir diversos tipos de destilados con hielo y combinados con algún tipo de bebida sin alcohol, ya sea gaseosa o no", detalla Olivera.

Para preparar los tragos que se deben beber fríos pero que no llevan hielo, es recomendable tener a mano una "copa Cocktail". Dichos recipientes se caracterizan por tener poca capacidad (aproximadamente cuatro onzas) y esto hacen que la bebida no llegue a calentarse en el corto tiempo en el que la bebemos.

Los jarritos de cobre se han convertido en uno de los protagonistas de las barras por su capacidad para mantener las bebidas frías. Este tipo de recipiente lleva el nombre de "vaso Mule" y tiene un asa para que la persona pueda sostenerlo. Una de sus ventajas es que, al ser de metal, el calor de las manos no afecta la temperatura de la bebida.

Por su parte, el "vaso Julep" es similar al Mule pero no tiene asa. Suele utilizarse para tragos cortos, de bebida rápida, con contenidos frescos y de baja graduación alcohólica. Esto hace que sea innecesario que tenga manija para sostenerlo.

Los vasos de cobre y acero inoxidable, resalta Vega, también son útiles no sólo para cuando se necesita mantener fría la bebida sino también para cuando se quiere ocultar un trago que "no es muy bonito estéticamente". "Esos jarritos vienen bárbaro para, por ejemplo, los tragos estilo Tiki. Dichos cócteles tienen la particularidad de que llevan especias. Éstas pueden hacer que el líquido de la bebida se vuelva turbio o amarronado y que no quede tan lindo a la vista", explica.

Ante el auge de los tutoriales y las recetas virtuales que circulan en internet, Vega recomienda disponer en casa de un shot. "Estos pequeños vasitos pueden ayudar a la hora de preparar los cócteles porque nos sirven como medidor. Además, también se pueden usar para tomar bebidas que no requieren una gran preparación o algunos clásicos como tequila, ron y whisky", sugiere.

Finalmente, el embajador de Dellepiane Spirits asegura que no es necesario tener en la alacena "20 millones de copas distintas" sino que algunas, como la Margarita o la Caribe, son opcionales. "Éstas se pueden reemplazar, por ejemplo, por la 'copa Cocktail'", explica.

Además, recomienda buscar en las vajillas de las abuelas ya que allí suelen encontrarse "bellísimas copas abombadas". "Ahí ya no tenés que salir a comprar nada. Estos recipientes pueden reemplazar tranquilamente a la copa Cocktail", cierra el bartender.