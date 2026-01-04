Expertos revelan cuál es el tipo de comida que incrementa la posibilidad de sentirse alegre

Más allá del placer momentáneo de un antojo, la ciencia reveló que existe un tipo de alimentación capaz de transformar el estado de ánimo a largo plazo. Expertos en nutrición y neurociencia aseguran que ciertas comidas poseen la capacidad de estimular la producción de serotonina y dopamina.

La comida que ayuda a sentirse feliz, según la ciencia

La ciencia todavía investiga la fórmula exacta de la felicidad, pero cada vez hay más evidencia de que la conexión entre el eje intestino-cerebro es fundamental para la estabilidad emocional.

Expertos como la nutricionista Michelle Routhenstein y la especialista Kristin Kirkpatrick sostienen que la salud mental no depende de un solo “alimento milagroso”, sino de un patrón alimentario que nutra el microbioma, destacó Healthline.

El pescado, los frutos secos y otros alimentos permiten aumentar el nivel de alegría durante el día a día(Archivo) Getty Images

Al mantener en intestino saludable, se protege al cerebro de la inflamación, lo que se traduce en una menor incidencia de ansiedad y depresión, y, por ende, mayor alegría. Entre los alimentos que destacan por su capacidad para elevar el estado de ánimo:

1. Cereales integrales y fibra fermentable

Los cereales integrales son candidatos principales gracias a su fibra fermentable. Esta fibra alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, lo que mejora la salud del microbioma, el cual tiene una comunicación bidireccional con los centros emocionales del cerebro.

2. Pescados grasos (Omega-3)

El salmón, las sardinas y la caballa son fuentes ricas en ácidos grasos EPA y DHA. Estos componentes se incorporan a las membranas de las células cerebrales, mejoran la comunicación entre neuronas y poseen efectos antiinflamatorios que protegen contra síntomas depresivos.

Además, favorecen la producción de serotonina. Dentro de esta categoría, el salmón es una inmejorable elección para tener un día alegre y feliz, detalló Kneipp.

3. Alimentos fermentados (Probióticos)

Productos como el yogur y el kéfir son esenciales para promover un entorno intestinal saludable. Un microbioma sano envía señales positivas al cerebro, lo que influye en la regulación del humor y aumenta los neuroquímicos de la felicidad (dopamina y serotonina), consignó Men’s Health.

El yogur aumenta los neuroquímicos de la felicidad (dopamina y serotonina) (Archivo) (Fuente: iStock / Oleksandr Todorov)

4. Frutos secos y semillas de calabaza

Los frutos secos proporcionan energía al organismo, pero además contienen magnesio y zinc, sustancias que producen felicidad. Entre los más recomendados se encuentran las almendras y los pistachos. También semillas como los piñones, las pipas, especialmente las semillas de calabaza por su alto contenido de magnesio, informó Kneipp.

5. Alimentos ricos en polifenoles (Antioxidantes)

Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cerebro. Los expertos recomiendan:

Frutas: arándanos silvestres, bayas de saúco, manzanas, cebollas rojas, piña y el plátano, que contienen grandes cantidades de triptófano, por lo que la felicidad con estos alimentos es total , gracias a su alta producción de serotonina.

arándanos silvestres, bayas de saúco, manzanas, cebollas rojas, piña y el plátano, que contienen grandes cantidades de triptófano, por lo que , gracias a su alta producción de serotonina. Vegetales: alcachofas y verduras de hoja verde, como el kale y los espárragos.

alcachofas y verduras de hoja verde, como el kale y los espárragos. Extras: chocolate negro, nueces y hierbas frescas como la menta. El chocolate estimula la producción de endorfinas y aumenta la serotonina en el cerebro, consignó Mejor con Salud.

6. Aceite de Oliva Virgen Extra y suplementación

Como base de la dieta mediterránea, el aceite de oliva es un pilar para la salud mental. Además, en casos donde la dieta sea baja en productos marinos, la suplementación con vitamina D y aceite de pescado demostró ser una herramienta eficaz para reducir los niveles de ansiedad.

El aceite de oliva permite una dieta saludable y fomenta la felicidad (Archivo) eli ramos

Para disfrutar sin descuidar la salud mental, se sugiere aplicar pequeños cambios estratégicos en el menú y los hábitos, según Kneipp. Entre ellos, se encuentran los siguientes: