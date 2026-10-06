Dejaron Inglaterra para criar a sus hijos en una isla sin electricidad y 50 años después revelan qué sucedió

Una familia decidió dejar atrás Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial para comenzar una vida diferente en un remoto territorio de Australia. Su destino fue Three Hummock Island, una isla aislada del estrecho de Bass donde sus cuatro hijos crecieron rodeados de naturaleza, animales y grandes extensiones de territorio prácticamente intacto.

Los Alliston: la familia británica que se instaló en Three Hummock Island

La historia comenzó cuando John y Eleanor Alliston emigraron desde Inglaterra después del final de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de Three Hummock Island, la pareja buscaba comenzar una nueva vida lejos de lo que conocían y ofrecerles a sus hijos una infancia diferente.

El entorno natural de la isla se caracteriza por costas de granito, playas de arena blanca, bosques de eucaliptos, lagunas y una marcada pureza ambiental threehummockisland.com.au

El matrimonio llegó a Three Hummock Island con tres hijos: Venetia, Robert y Warwick y tuvieron a Ingrid, la cuarta descendiente, ya instalados. La familia asumió el manejo de una explotación de la isla que ya había tenido actividad ganadera durante años y permaneció vinculada con la isla durante más de cinco décadas, hasta que finalmente vendió el arrendamiento en 2006.

El portal oficial de Three Hummock Island señala que la familia llegó para hacerse cargo de una explotación que había sido administrada anteriormente por Cissie y Bill Nichols. Estos habían desarrollado allí actividades agrícolas y ganaderas desde 1932 hasta 1951, cuando los Alliston tomaron el relevo.

Eleanor transformó esos años en material escrito y publicó Escape to an Island y An Island Affair, dos obras en las que relató las experiencias de su familia durante su permanencia en el territorio.

Three Hummock Island: cómo es la remota isla de Tasmania

Three Hummock Island está situada en el estrecho de Bass, frente a la costa noroeste de Tasmania, y forma parte del grupo de islas Hunter. Según Wikipedia, tiene una superficie de 70 kilómetros cuadrados y es la segunda isla más grande del Hunter Island Group, compuesto por trece islas, islotes y rocas.

La familia Alliston asumió en 1951 el manejo de una explotación ganadera que previamente había sido administrada por Cissie y Bill Nichols threehummockisland.com.au

La isla se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros del territorio continental de Tasmania y buena parte de su superficie permanece como un entorno natural poco alterado.

El sitio oficial de Three Hummock Island describe el lugar como un territorio de costas de granito, playas extensas, bahías protegidas, bosques y lagunas.

También destaca la pureza de su entorno, con aguas cristalinas y playas de arena blanca. Una estación cercana de medición de contaminación atmosférica, ubicada en Cape Grim, registra de manera constante uno de los aires más limpios del mundo.

Three Hummock Island: la historia ganadera antes y después de los Alliston

La presencia de actividades ganaderas en Three Hummock Island se remontaba varias décadas antes de la llegada de los Alliston. Wikipedia explica que desde mediados del siglo XIX hasta mediados de la década de 1970 gran parte de la isla estuvo sometida a un arrendamiento pastoral, lo que permitió desarrollar allí tareas de agricultura, crianza y pastoreo.

Antes de los Alliston, la familia Nichols administró la explotación durante años. Bill y Amelia Nichols ocuparon la isla y se dedicaron al pastoreo de ganado vacuno y ovino, además de participar en actividades pesqueras y en la recolección de aves marinas.

Eleanor Alliston plasmó las vivencias de su familia en las obras literarias Escape to an Island y An Island Affair threehummockisland.com.au

Los antecedentes ganaderos eran incluso anteriores. Elias Albert Warne obtuvo un arrendamiento sobre la isla en 1926 y su hijo Cecil Vernon Warne llegó ese mismo año con las primeras 500 ovejas. En las semanas posteriores arribaron otros cargamentos, hasta alcanzar un total de 2200 ovejas. También había ganado vacuno que había quedado de los arrendatarios anteriores.

Cómo crecieron los hijos de los Alliston en una remota isla de Tasmania

Los cuatro hijos de los Alliston crecieron en un ambiente muy diferente al de otros niños de su generación. La propia historia familiar, recogida en los libros de Eleanor, está vinculada con la decisión de sus padres de ofrecerles una infancia alejada de la vida convencional.

El aislamiento de la isla estaba acompañado por un entorno natural diverso. El punto más elevado es South Hummock, que alcanza 237 metros (778 pies) sobre el nivel del mar.

Según el sitio oficial de Three Hummock Island, existen aproximadamente 30 kilómetros de caminos internos, además de playas extensas y zonas de bosque. La fauna incluye canguros Forester, pademelones y gansos de Cape Barren. También se han registrado alrededor de 90 especies de aves.