Pareja dejó la ciudad y gastó US$85.000 en una casa sin conexión a la red y ahora cultivan su propia comida

Matthew Straight y April Pasilang dejaron atrás el tráfico y el ruido de Cebu City para instalarse en una propiedad autosuficiente en la isla filipina de Bohol. Allí compraron un terreno y construyeron una vivienda equipada con paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia y una huerta, con una inversión total cercana a los 85.000 dólares.

La pareja que dejó la ciudad y gastó US$85.000 en una casa sin conexión a la red

Matthew Straight, de 46 años y criado en Nueva Zelanda, y April Pasilang, de 44 años, decidieron construir una vida autosuficiente en Bohol. El hombre se había mudado de Australia a la metrópolis filipina en 2024, pero rápidamente se cansó de la vorágine de la ciudad.

La pareja abandonó la ciudad y se mudó a la isla Bohol para construir su casa autosuficiente Captura de video de Youtube The Grounded Nomads - Corella Homestead

“Nunca pudimos abrir la ventana por el ruido. Siempre estaba cerrada”, señaló Matthew en diálogo con Business Insider en 2025.

Si bien tenían planes a largo plazo, una visita de dos noches a Bohol aceleró la transición. En los días ulteriores, encontraron una propiedad que les interesó en Corella, una zona relativamente tranquila, a 15 minutos de un importante mercado y cercana a la costa.

En su canal de Youtube, The Grounded Nomads - Corella Homestead mostraron parte del proceso de construcción, junto con los diferentes inconvenientes que atravesaron.

Motivados por la calidad de vida en la región, comenzaron a darle forma a sus planes en octubre de 2024. Straight dibujó un plano sencillo, y la pareja trabajó con arquitectos y constructores locales para diseñar su nuevo hogar.

Para garantizar la independencia operativa de la vivienda, la pareja invirtió US$62.000 adicionales (alrededor de 4,84 millones de pesos filipinos) en construcción, equipamiento e infraestructura, lo que incluyó electrodomésticos, muebles, cercas, drenaje y el sistema solar. Con la compra del terreno y la inversión posterior, gastaron US$85.000 en total.

Cómo es la casa autosuficiente que construyó la pareja en Filipinas

En abril de 2025, la pareja se mudó finalmente al complejo residencial, que incluye entre otras características:

Edificación de diseño abierto con dos dormitorios orientados a maximizar la luz natural y la circulación de aire.

Dos baños.

Un patio con un huerto, un estanque y una piscina.

Una casa de huéspedes independiente de un dormitorio.

Un sistema de generación de energía solar.

Tanques de almacenamiento de agua de lluvia, drenajes, cerramiento perimetral.

Mobiliario completo.

La pareja que dejó la ciudad y gastó US$85.000 en una casa autosuficiente

Además de aprovechar la energía solar como principal fuente de electricidad, la pareja cultiva berenjenas, okra (una fruta africana) y chiles, y planea criar pollos y tilapia para producir su propia comida.

Asimismo, aseguraron que comparten parte de su producción con los vecinos para forjar lazos en la comunidad. “Aquí todos se cuidan entre sí. Son muy amables, considerados y generosos, incluso cuando no tienen mucho. Y uno les corresponde de la misma manera”, expresó Straight.

La vida autosuficiente de la pareja en Filipinas

El proyecto de Straight y Pasilang se enmarca en una tendencia nacional impulsada por las elevadas tarifas de la red eléctrica tradicional en Filipinas.

Datos de Reuters de junio de 2026 revelaron que el país se convirtió en el mayor importador mundial de paneles solares durante un trimestre, con compras por US$407 millones a medida que más familias buscan reducir sus costos fijos y lograr independencia energética.

En este panorama, Straight y Pasilang hoy disfrutan de una vida diferente. “Nos despertamos, abrimos las puertas corredizas, preparamos una cafetera y echamos un vistazo al jardín. Decidimos qué hacer en función de las necesidades del jardín, como rellenar los parterres”, comentó Pasilang al respecto.

La pareja construyó un estanque al lado de una piscina en el patio de la casa autosuficiente Captura de video de Youtube The Grounded Nomads - Corella Homestead

Luego, comparó su estilo de vida actual con el ritmo que tenían antes de mudarse a la isla. “Cuando recibes un mensaje de texto o revisas las redes sociales, experimentas una liberación de dopamina en tu cerebro. Pero ahora, obtenemos la misma sensación al salir al jardín y ver que la okra ha crecido dos centímetros en un día”, concluyó Straight.