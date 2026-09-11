Lorena, vive en una casa rodante: “Lo que a veces necesito para mantenerme en paz son las cosas más normales del mundo”

Las redes sociales muestran historias de personas que eligieron cambiar su estilo de vida por alternativas de ahorro y autonomía. Entre ellas resalta Lorena, una terapeuta de medicina natural que reside en una combi o furgoneta camperizada. El vehículo funciona como vivienda y consultorio, permitiéndole generar ingresos mientras mantiene un ritmo nómada. La joven, conocida como @lore_seamountain en TikTok, afirma que su motivación principal surgió del deseo de evitar jornadas laborales interminables sin espacio para el tiempo libre. “No quería vivir sin tiempo ni libertad”, explica sobre el origen de su transformación personal.

Lorena utiliza su vehículo como vivienda mientras recorre distintos lugares

La rutina de Lorena combina tres actividades distintas. En primer lugar, brinda consultas de medicina natural mediante plataformas virtuales. Este formato digital le permite trabajar desde cualquier lugar sin depender de un consultorio físico. A esta labor se suma su rol como embajadora de una firma de suplementos y cosmética natural, un proyecto que vincula con su interés por el bienestar personal y el contacto con terceros.

Por último, dedica horas a la creación de joyería artesanal, una pasión infantil que le permite canalizar su creatividad con las manos. Esta diversificación de tareas aporta la flexibilidad necesaria para organizar sus días según sus propios tiempos.

La furgoneta fue adaptada para cubrir sus necesidades cotidianas

Sin embargo, la vida sobre ruedas presenta desafíos concretos que exigen una gestión constante. Lorena destaca que, detrás de la libertad, existe la obligación de adaptar la rutina diaria a un entorno de dimensiones reducidas.

La gestión de recursos básicos ocupa un lugar central en su organización. Aspectos como el suministro de agua, la disponibilidad de electricidad, el mantenimiento del vehículo y la conexión estable a internet para sus consultas requieren una planificación minuciosa. La falta de servicios fijos obliga a la joven a prever cada detalle de su entorno.

El presupuesto también sufre una transformación significativa al abandonar la vivienda tradicional. El gasto en combustible y los costos de mantenimiento mecánico sustituyen a los alquileres habituales. Asimismo, encontrar sitios aptos para estacionar y trabajar durante varios días consecutivos demanda una búsqueda activa de lugares adecuados.

Lorena vive de hacer sesiones sobre medicina natural y vender bijouterie (Fuente: Instagram/@lore_seamountain)

Lorena expuso que la paz mental no proviene únicamente de viajar, sino del orden en lo cotidiano. “Lo que a veces necesito para mantenerme en paz son las cosas más normales del mundo”, reconoció la emprendedora al reflexionar sobre su estilo de vida actual. “La posibilidad de trabajar desde locaciones variadas y priorizar sus proyectos personales compensa las incomodidades del camino”, reflexionó a la par.

Esta experiencia demuestra que el modelo de vida nómada implica un intercambio consciente entre la autonomía y la renuncia a ciertas comodidades hogareñas. La joven mantiene su foco en la gestión del tiempo para equilibrar sus obligaciones profesionales con el bienestar personal. Cada decisión busca reducir la presión de los esquemas tradicionales. Así, la furgoneta representa mucho más que un transporte; simboliza un refugio diseñado por ella misma donde la organización y la sencillez conviven con el trabajo diario y la búsqueda de una existencia marcada por la libertad total.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA