Lo que nació como un plan para fomentar la caza deportiva en Tenerife mutó, con el correr de cuatro décadas, en una pesadilla ambiental para uno de los ecosistemas más singulares de las Islas Canarias. El muflón, un herbívoro que llegó a este territorio insular por decisión humana, se convirtió en la actualidad en una especie exótica invasora de alto impacto.

Este animal, que fue trasladado allí alrededor de 1970, halló en las cumbres del Parque Nacional del Teide las condiciones ideales para instalarse y multiplicarse rápidamente, al no encontrar depredadores naturales capaces de limitar su crecimiento poblacional frente a la falta de controles previstos en aquel momento histórico inicial.

Llevaron a Tenerife una especie exótica para cazarla y terminó convirtiéndola en una amenaza para la flora del Teide (Foto: Freepik)

La documentación sobre especies exóticas confirma que en 1971 liberaron 11 ejemplares con el objetivo de usarlos para actividades cinegéticas, pero la realidad superó las expectativas de los impulsores originales. El carnero se adaptó al entorno y comenzó a expandirse de forma constante sobre un territorio habitado por flora exclusiva, algunas de las cuales solo crecen de manera natural en Tenerife.

El daño sobre la biodiversidad local se volvió evidente al observar la degradación de la vegetación de las cumbres, donde el pastoreo intensivo del animal complica la regeneración de plantas amenazadas, entre las que destaca la famosa violeta del Teide. Según señalan los registros ambientales, el problema trasciende el consumo directo de vegetación.

El desplazamiento continuo de estos ejemplares provoca el pisoteo sistemático de los suelos, lo cual acelera procesos erosivos que ponen en peligro el equilibrio de un entorno que evolucionó durante miles de años en total aislamiento geográfico.

Parque Nacional del Teide

Las características biológicas del muflón facilitaron esta expansión descontrolada en el territorio español. Este mamífero de la familia de los bóvidos presenta dimorfismo sexual evidente; los machos alcanzan un peso de entre 50 y 55 kilos y exhiben grandes cuernos curvados hacia atrás, mientras que las hembras poseen un tamaño menor y carecen de cornamenta.

Esta estructura física, sumada a su gran capacidad de resistencia en terrenos escarpados, le permitió conquistar las zonas altas de la isla sin mayores restricciones territoriales ni alimentarias. Ante el deterioro constante del Parque Nacional del Teide, las autoridades competentes tomaron cartas en el asunto para intentar revertir el impacto de esta presencia humana no planificada.

La especie habita principalmente en las zonas montañosas de Tenerife Galyna Andrushko

El muflón cuenta con su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras tras comprobarse el daño irreversible sobre el ecosistema nativo. Actualmente, diversos organismos implementan programas de control destinados a reducir la población de estos carneros, buscando proteger así la flora única de la región.

El caso sirve como advertencia sobre cómo una intervención humana con un propósito específico puede derivar en un conflicto ecológico de gran escala, donde la especie introducida termina por alterar permanentemente un ecosistema que carecía de herramientas biológicas para defenderse ante un invasor de tales características físicas y adaptativas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA