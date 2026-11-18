En 1987, Camilo Barceló Torres, un ingeniero químico de profesión, asumió la alcaldía del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, en Colombia. Durante su mandato, ejecutó un plan de obras públicas que permitió pavimentar vías de diferentes sectores de la localidad, pero excluyó deliberadamente una calle específica: aquella donde residía su exesposa.

La decisión, según reconoció él mismo años después en reportajes televisivos y medios de prensa, respondió a una represalia personal tras haber sufrido una infidelidad y un proceso de divorcio.

El origen de la ruptura y la decisión en obras públicas

De acuerdo con los testimonios recopilados en el programa colombiano Los Informantes y reseñados por medios como Perú21, el conflicto personal de Barceló Torres comenzó cuatro años después de haber contraído matrimonio. Según su relato, su entonces esposa lo abandonó, inició una nueva relación sentimental y le solicitó el divorcio por exigencia de su nueva pareja.

Camilo Barceló Torres se hizo conocido por esta insólita situación Redes sociales

Al llegar a la alcaldía de Soledad en 1987, Barceló Torres utilizó su gestión administrativa en infraestructura vial para materializar su inconformidad. Aunque las obras de pavimentación abarcaron diferentes sectores del municipio, la cuadra en la que habitaba su expareja quedó sin asfaltar.

Sobre este hecho, el exalcalde declaró: “Estaba dolido, fue una reacción mía, un castigo”. Con lo que confirmó que la omisión de dicha vía en el plan de infraestructura obedeció a razones sentimentales y no a criterios técnicos o presupuestales.

La fijación de más de cuatro décadas con el color verde

Más allá de su gestión como alcalde, Camilo Barceló Torres es reconocido en Soledad bajo los apodos de el Hombre verde o el Viejo verde, debido a que desde hace más de cuatro décadas utiliza exclusivamente ese color en su vestimenta y entorno cotidiano. Existen dos versiones sobre el origen de esta costumbre:

La versión del protagonista : el exalcalde sostiene que su preferencia por el verde comenzó cuando tenía 23 años y recién se había casado. En ese momento adquirió su primer electrodoméstico de ese tono y comenzó a decorar su entorno de la misma manera.

: el exalcalde sostiene que su preferencia por el verde comenzó cuando tenía 23 años y recién se había casado. En ese momento adquirió su primer electrodoméstico de ese tono y comenzó a decorar su entorno de la misma manera. La hipótesis de su círculo cercano: su amigo Wilson San Martín afirma que la fijación cromática se desencadenó o intensificó directamente a raíz de la infidelidad de su esposa. “Desde que le pegaron el primer cacho, el hombre se puso verde”, señaló San Martín.

Camilo Barceló es conocido como el Hombre verde en Soledad Redes sociales

Esta práctica abarca la totalidad de su vestuario diario, la pintura de su vivienda y el mobiliario de su hogar. Asimismo, se documentó que, tras el fallecimiento de su madre, tanto la vestimenta mortuoria como el ataúd y la lápida fueron seleccionados en color verde.

Fundación de la Asociación de Cachones de Soledad

Lejos de mantener en reserva su historial sentimental, Barceló Torres canalizó su experiencia a través de una iniciativa comunitaria al cofundar, junto con otros habitantes del municipio, la Asociación de Cachones de Soledad (Asocasol), de la que es presidente vitalicio.

Mediante esta organización local, el exmandatario asegura orientar a otros hombres del municipio que atravesaron rupturas amorosas e infidelidades para que sobrelleven estas situaciones con humor y dignidad.

Por María Paula Lozano Moreno