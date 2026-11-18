Por qué los expertos en limpieza recomiendan colocar una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer
Este sencillo truco casero se volvió popular por su capacidad para facilitar la limpieza de los pisos y evitar que los pelos, las pelusas y el polvo queden atrapados entre las cerdas
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A la hora de barrer, uno de los momentos más molestos es cuando, después de juntar toda la basura, descubrimos que en el suelo quedaron pelos, restos de pelusas o pequeñas partículas de polvo. Un truco infalible para que esto no suceda es colocar una bolsa de plástico en las cerdas de la escoba. Esto funciona como una trampa que atrae la basura a través de la electricidad estática.
A su vez, evita que las pelusas y los pelos queden pegados a la escoba y que luego sean difíciles de despegar. Muchas veces, las partículas se desplazan a zonas de difícil acceso y la bolsa hace que sean fáciles de recuperar. Por último, la técnica es efectiva en todas las superficies, ya sea cerámica, porcelanato, madera, vinilo y pisos laminados.
Paso a paso: cómo barrer con la bolsa de basura y sacar toda la suciedad
Para poner en práctica este truco de limpieza no es necesario comprar ningún producto adicional. Solo se necesita una escoba tradicional y una bolsa de plástico limpia y resistente.
- Elegir una bolsa de plástico: utilizar una bolsa limpia, preferentemente fina y lo suficientemente grande como para cubrir por completo el cabezal de la escoba.
- Cubrir las cerdas: introducir la parte inferior de la escoba dentro de la bolsa, procurando que el plástico quede extendido sobre la superficie que entrará en contacto con el piso.
- Ajustar la bolsa: sujetarla alrededor del cabezal o del mango para evitar que se desprenda durante el barrido. Es importante que no queden pliegues excesivos.
- Barrer suavemente: deslizar la escoba sobre el piso con movimientos lentos para favorecer la recolección de pelos, pelusas y partículas livianas.
- Retirar la suciedad: una vez finalizada la limpieza, quitar cuidadosamente la bolsa y desechar los residuos acumulados. Una recomendación es tener ya lista otra bolsa para introducir la bolsa utilizada de la limpieza rápidamente y que no se esparzan las partículas.
Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar esta técnica sobre pisos secos, ya que la humedad puede reducir la acumulación de electricidad estática. También es importante evitar movimientos bruscos que dispersen el polvo por otras áreas no deseadas.
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