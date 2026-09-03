Dejó su trabajo en EE. UU. y se mudó a un pueblo con su familia: “Mis hijos tienen una libertad que yo nunca tuve”

Debra Coltune nació en los Estados Unidos y decidió, junto con su familia, trasladarse a Europa en busca de una nueva vida lejos de los lujos y excentricidades de la gran ciudad. Su testimonio sirvió para inspirar a otras personas, en especial porque se instaló en Cerdeña, la isla famosa de Italia por los centenarios que habitan.

En diálogo con la CNN, Coltune dio a conocer las razones que la motivaron a abandonar Las Vegas por un destino donde las casas son de piedra y su población de 6000 personas es mayoritariamente anciana.

Debra Coltune se mudó con sus hijos a Carloforte por la seguridad que le ofrecía el país (Fuente: Instagram/@debcolt)

Un volantazo por la salud mental y física

La estadounidense dejó su país por la seguridad; sentía que “la ciudad de los vicios” ya no ofrecía los servicios esenciales para que sus hijos pudieran desarrollarse y crecer de manera tranquila. Entonces, buscó qué sitio podía garantizarle lo que ella buscaba. Allí apareció Cerdeña, conocida por integrar el “mapa de zonas azules”, aquellas regiones donde viven centenarios y que se volvieron famosas por Dan Buettner, de National Geographic.

La crítica gastronómica y creadora de contenido viajó en 2023 a San Pietro, perteneciente a la isla mediterránea. Se enamoró rotundamente de las costumbres y el estilo de vida de sus habitantes y eso la convenció de que tenía que quedarse ahí.

Debra se mudó a Italia con sus dos hijos en 2024 - @debcolt

En 2024 se mudó definitivamente al pueblo de Carloforte con sus hijos Aiden y Kaiya y los dos caniches de la familia. Alquilaron un departamento y empezaron a adentrarse poco a poco en la cultura italiana. “Las Vegas eran todo luces intermitentes, energía constante y un ritmo frenético. En contraste, Cerdeña es serena. La isla se mueve a su propio ritmo pausado, rodeada de belleza natural y una calma que impregna cada aspecto de la vida cotidiana”, reconoció.

“Ahora que estamos aquí, estoy lista para dar el siguiente paso: buscar activamente una casa para comprar, una donde podamos echar raíces de verdad y hacer de esta pequeña isla nuestro hogar para siempre”, dijo en julio de este año en conversación con el medio anteriormente citado.

Debra disfruta de su nueva vida lejos del ajetreo de Las Vegas - @debcolt

La mujer indicó que los isleños todas las mañanas se levantan para hacer caminatas y que ese ejercicio no representa ningún esfuerzo. Esto le hizo comprender cuán importantes son los hábitos saludables para llegar sanos y fuertes a la adultez mayor.

Asimismo, Coltune se sinceró: “Una de las principales razones por las que decidimos mudarnos aquí fue para adoptar un estilo de vida más saludable en una auténtica zona azul, donde la longevidad y el bienestar forman parte del día a día. Elegí Cerdeña y Carloforte porque buscaba una mejor salud y tranquilidad. Era la vida pacífica y serena que anhelaba en una isla hermosa y tranquila”. Y reafirmó: “Me da una sensación de estabilidad que Las Vegas nunca logró. Siempre me siento segura. Mis hijos tienen una libertad que yo nunca tuve. Sé dónde están, con quién están, y es una burbuja hermosa y segura en la que podemos vivir y prosperar”.

Actualmente, Debra Coltune trabaja como crítica gastronómica y cría a sus hijos en un entorno natural. Los niños se adaptaron rápidamente al colegio y ya tienen amigos. El idioma, aunque difícil para ellos, no representó un problema, ya que a diario toman clases particulares para comunicarse con los vecinos del pueblo. De esta manera pueden realmente ser parte entera del lugar.