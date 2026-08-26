Dan Buettner: “En las zonas azules, donde hay una esperanza de vida diez años mayor que en el resto del mundo, la gente nunca va al gimnasio”

La longevidad es uno de los temas que está en auge actualmente, en especial porque en ciertas regiones del planeta como Europa y algunos países de América Latina la población envejece y la tasa de natalidad se vio reducida. En este caso, Dan Buettner, padre del concepto de Zonas Azules, señaló que los centenarios nunca fueron al gimnasio, sino que todos coinciden en una misma disciplina: caminar.

Buettner es un escritor e investigador estadounidense que durante años trabajó para National Geographic con el fin de investigar la vida saludable y los comportamientos de ciertas poblaciones en el mundo. Uno de sus trabajos le hizo crear el concepto de las “Zonas Azules”. Se trata de cinco lugares en la Tierra en donde sus habitantes superan los 90 años. Hace un tiempo se estrenó en Netflix una miniserie inspirada en su trabajo.

Caminar dos horas a lo largo del día puede benerficiar tu salud y prevenir enfermedades que deterioran la salud (Fuente: Pixabay)

Las Zonas Azules se ubican en cinco ciudades en donde las poblaciones viven mucho más que el resto. Esto se debe, según la investigación, a varias cuestiones: una dieta equilibrada, ejercicio y la importancia de poner a los afectos en el primer puesto.

El secreto de los longevos: no ir al gimnasio

En su cuenta de Instagram, Buettner explicó que los centenarios no hicieron grandes disciplinas de ejercicio ni se anotaron en gimnasios importantes. La rutina de ellos se basó en caminar y estar activos durante la mayor parte del día.

“Quiero hablarte sobre el ejercicio. Nos han vendido la idea de que hacer yoga, pilates, CrossFit o ir al gimnasio es la receta para conseguir un cuerpo más saludable. Pero en las zonas azules, donde hay una esperanza de vida diez años mayor que en el resto del mundo, la gente nunca va al gimnasio”, dijo el experto.

El secreto de los centenarios: no ir al gimnasio - @danbuettner

Buettner dijo que los ancianos caminan dos horas al día repartidas a lo largo de la jornada. Para él, este sería el ejercicio antiinflamatorio que sirve para las personas de más de 50 años a bajar de peso y contrarrestar signos de envejecimiento.

Uno de los expertos que coincide con este postulado de Buettner es el influencer y entrenador personal José Ruiz, que en diálogo con la revista Clara afirmó que el secreto para mantener un estado físico óptimo reside en la constancia y no en la intensidad extrema de los ejercicios. Al mismo tiempo, destacó la caminata como la disciplina principal.

Caminatas breves de entre 20 y 30 minutos aporta mejoras significativas en la capacidad cardiovascular, la movilidad general y el bienestar emocional

“La mayoría de organizaciones de salud recomiendan acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada. Traducido a la práctica, hablamos de caminar unos 30 minutos al día, cinco días por semana”, explicó el entrenador y sostuvo: “Los cambios suelen empezar a notarse antes de lo que la gente imagina. A nivel físico, es frecuente observar una mejora de la capacidad cardiovascular, una reducción de la sensación de fatiga y una mayor facilidad para realizar actividades cotidianas como subir escaleras o caminar distancias más largas”.

Asimismo, hizo una referencia en cuanto a este tipo de ejercicio: “Los 10.000 pasos son una referencia popular, pero no representan una obligación médica ni una cifra mágica. De hecho, diversos estudios muestran que los beneficios para la salud empiezan a aparecer mucho antes. Para las personas mayores, alcanzar entre 6000 y 8000 pasos diarios ya supone una mejora significativa respecto al sedentarismo”.