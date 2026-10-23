Del bienestar a la historia: tres propuestas para salir esta semana

Octubre tiene tres citas que no se pueden dejar pasar. El Bienestar Fest, que el fin de semana del 24 y 25 llega al Hipódromo de Palermo con más de 60 experiencias; Casa FOA, que hasta el 1 de noviembre transforma la ex fábrica Alpargatas de Barracas en 42 espacios de diseño y arquitectura de autor; y San Martín Vive, un espectáculo que propone recorrer la historia de la independencia americana en un espacio inmersivo.

Casa FOA

Ramiro Arzuaga es uno de los expositores de este año en Casa FOA.

Sitio web: www.casafoa.com

Beneficio: 2x1 de lunes a miércoles y 20% de jueves a domingo, en la compra de entradas en boletería

El dato: esta edición número 42 se realiza en el Palacio Molina de Barracas, el antiguo edificio industrial de la fábrica Alpargatas construido en 1885 que, luego de la muestra, será reconvertido en un proyecto residencial con una inversión de 100 millones de dólares

La exposición de arquitectura, diseño interior, paisajismo e industria más importante del país ocupa hasta el 1 de noviembre los 5700 metros cuadrados del histórico Palacio Molina, en Av. Regimiento de Patricios 1053, Barracas. Con el concepto curatorial “Alquimia” como hilo conductor, más de 42 espacios intervenidos por arquitectos, interioristas, paisajistas y artistas proponen repensar las formas de habitar a partir del diálogo entre la arquitectura centenaria del edificio y los materiales y tecnologías contemporáneas. La muestra se puede visitar todos los días de 12 a 20 horas.

Bienestar Fest

Este fin de semana la cita para aquellos que valoran el wellness es en Bienestar Fest nico_asta

Sitio web: www.bienestarfest.com.ar

Beneficio: 20% en la compra de entradas de martes a domingo y hasta 20% en marcas de bienestar adheridas el sábado y domingo

El dato: la segunda edición convoca a más de 60 experiencias en seis escenarios e islas temáticas, con charlas de especialistas como Conrado Estol y Daniel López Rosetti, sound healing, yoga, talleres de reiki, zumba, actividades para chicos y un paseo de compras con marcas de bienestar

Organizado por LA NACION y OSDE, el Bienestar Fest llega este sábado 24 y domingo 25 de octubre al Hipódromo de Palermo, de 11:30 a 19 horas. En su segunda edición, después de convocar a más de 8000 personas en la primera, tendrá una programación que se dará en distintos espacios: el Escenario Principal, el Espacio Inspiración para charlas con especialistas, la Isla Zen para prácticas contemplativas, la Isla Sound Healing para experiencias de inmersión sonora, la Zona Chill y el espacio Kids. También habrá patio gastronómico y un paseo de compras con marcas que tendrán descuentos exclusivos para los socios de Club, como Bor, TLS The Longevity Supplement, Piropó, Néctar y Wik Taste, Wellness Project, Lovelia, Santo Padre Orgánico, Hygge, Bloomlife, We Are So Gut y SRI SRI.

San Martín Vive

Casi dos horas para descubrir la hazaña de San Martín de una forma inmersiva

Sitio web: www.mundoticket.com/show/sanmartinvive

Beneficio: 2x1 en compra online de entradas todos los días

El dato: ideal para ir en familia y redescubrir una historia conocida desde otro lugar

Una experiencia que logra convertir la historia en algo que se siente. San Martín Vive propone un recorrido inmersivo de casi dos horas a través de la vida, la obra y el legado del General José de San Martín, con efectos audiovisuales envolventes, recreaciones de época y tecnología de última generación que transportan al visitante a los episodios más trascendentes de la independencia americana. El recorrido se despliega en más de 1500 metros cuadrados con diez salas inmersivas, tres experiencias participativas y más de veinte hologramas que recrean los momentos clave de la gesta libertadora.

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