Virginia Woolf: “No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha comido bien”

La alimentación es una de las necesidades fundamentales del ser humano, pero su importancia va mucho más allá de satisfacer el hambre. Lo que una persona come puede influir en su bienestar físico, su capacidad de concentración y su calidad de vida. Esta relación fue abordada hace casi un siglo por la escritora británica Virginia Woolf, quien dejó una reflexión que continúa vigente: “No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha comido bien”.

La frase aparece en Una habitación propia, un ensayo publicado en 1929 que se convirtió en una de las obras más reconocidas de la literatura feminista. Allí, reflexiona sobre las condiciones materiales que necesitan las mujeres para desarrollar su creatividad y acceder a las mismas oportunidades intelectuales que los hombres.

Para explicar su postura, la autora recurrió a un ejemplo sencillo. Se trataba de dos comidas servidas en instituciones educativas con recursos económicos muy diferentes. A través de esta comparación, demostró que algo tan sencillo como sentarse a la mesa podía reflejar profundas desigualdades sociales.

Virginia Woolf fue una de las primeras escritoras feministas en hablar de las desigualdades entre hombres y mujeres (Foto: Ministerio de Cultura)

Primero describe un almuerzo abundante en una universidad masculina. La comida incluye distintos platos, vino y un ambiente que favorece las conversaciones animadas y el intercambio de ideas. La escritora presenta esa experiencia como un momento de bienestar en el que los pensamientos fluyen con facilidad y la creatividad encuentra un entorno favorable.

Sin embargo, el escenario cambia cuando relata una cena en una institución educativa femenina. En esta ocasión, los alimentos son más sencillos y las porciones más pequeñas. La conversación pierde entusiasmo y el ambiente resulta menos estimulante. A partir de ese contraste, Woolf reflexiona con ironía sobre cómo la mala alimentación afecta la creación de grandes ideas.

Virginia Woolf buscaba exponer las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, inclusive a la hora de alimentarse (Foto: Pexels)

Aunque Virginia Woolf escribió este ensayo hace 97 años, la importancia de una nutrición adecuada continúa siendo uno de los principales temas de la salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la malnutrición afecta a todos los países y constituye un desafío que abarca tanto la falta de nutrientes como otras formas de alimentación inadecuada. “Todos los países están afectados por una o más formas de malnutrición. Uno de los principales retos en todo el mundo es combatir todas las formas de malnutrición”, señala el organismo.

La organización también señala que las mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes se encuentran entre los grupos más expuestos a sus consecuencias. En particular, subraya la importancia de garantizar una nutrición adecuada durante los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los dos años, debido a su influencia en el crecimiento, el desarrollo y la salud a largo plazo.

¿Cómo afecta una mala nutrición al organismo?

“Las personas en situación de pobreza tienen más probabilidad de sufrir alguna de las formas de la malnutrición. Además, la malnutrición aumenta los costos de la atención de salud, reduce la productividad y frena el crecimiento económico, lo que puede perpetuar el ciclo de pobreza y mala salud”, argumentó, instando a más países a tomar medidas para frenar el avance de este mal.