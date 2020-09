Desafío visual: encontrá las tres bombas apagadas entre todas las encendidas

EL acertijo consiste en aguzar la vista para hallar las tres bombas apagadas entre las cientos de encendidas Crédito: Televisa

Los tiempos de aislamiento social a causa de la pandemia de coronavirus trajeron consigo, entre otras cosas, la tendencia a pasar los numerosos momentos de ocio ocupando la cabeza en la resolución de diversos acertijos. En este caso, se trata de un desafío visual en el que se debe encontrar tres bombas apagadas entre las que están encendidas, que son la gran mayoría.

Hay que encontrar las únicas tres bombas que se encuentran con la mecha apagada Crédito: Televisa

El reto visual se complica por las tonalidades de verde con pocos matices que tiene la imagen, lo que hace que haya que esforzar la vista y agudizarla al máximo para lograr el objetivo.

Mucho más si se cuenta que, a simple vista, lo que diferencia las más de ciento cuarenta bombas encendidas de las tan solo tres apagadas es apenas un sutil puntito rojo que hay en la punta de cada mecha. Claro que la diferencias es que las que están apagadas, el objeto del desafío, no tienen ese punto dibujado.

Ahora sí es el momento de aguzar los ojos para resolver este reto, publicado originalmente en la página de la cadena mexicana Televisa.news. Hay que observar con suma atención, porque en algún lugar del esquema, están las bombas sin la mecha encendida.

La respuesta

Si después de un rato de observación no se pudieron encontrar las tres bombas buscadas en este desafío, no hay que desesperar, pues aquí abajo se expone la solución. Y si la prueba no pudo ser superada esta vez, en la próxima será.

Aquí se puede observar la solución del desafío visual Crédito: Televisa

Seguramente este no será el último reto que nos propone este tiempo de pandemia y aislamiento.