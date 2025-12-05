Café sin azúcar: beneficios, riesgos y efectos secundarios

Investigaciones recientes de la Universidad Johns Hopkins detallan las repercusiones en el organismo de la ingesta regular de café sin azúcar. Los análisis publicados en la revista Nature Neuroscience vinculan esta bebida con procesos neuronales específicos y mecanismos de protección celular cuando se evita el uso de endulzantes añadidos.

Impacto en la memoria y la conexión neuronal

La ciencia puso el foco en la relación entre la cafeína y las capacidades cognitivas. El estudio realizado en Baltimore, Estados Unidos, determinó que el consumo regular de esta bebida tiene la capacidad de potenciar la conexión neuronal. Los investigadores observaron efectos directos en el hipocampo, la región del cerebro asociada fundamentalmente con la memoria.

El consumo regular de café negro tiene la capacidad de potenciar la conexión neuronal Foto: FreeP¡CK

Esta estimulación sugiere que la taza matutina cumple una función superior a la simple vigilia. El hábito contribuye a mantener la mente alerta y activa mediante el fortalecimiento de las redes neuronales, según los datos difundidos por la publicación académica.

La evidencia científica profundiza en la duración del efecto de la cafeína en el cuerpo y valida sus propiedades más allá del aroma o el sabor, siempre bajo la condición de un consumo moderado.

Protección cardiovascular y poder antioxidante

Más allá del cerebro, los granos de café ofrecen ventajas significativas para el sistema circulatorio. La información analizada indica que esta bebida ayuda a prevenir la obstrucción arterial. Esta propiedad resulta determinante para reducir el riesgo de padecer problemas cardíacos y patologías asociadas al flujo sanguíneo.

Los granos de café son una fuente rica en antioxidantes que protegen contra la oxidación celular y los radicales libres Freepik

El perfil químico del café lo posiciona como una fuente poderosa de antioxidantes. Estos compuestos desempeñan un rol defensivo crucial en el organismo. Su acción protege al cuerpo contra la oxidación celular y combate los radicales libres, factores determinantes en el envejecimiento prematuro y el deterioro de los tejidos.

Salud dental y control del peso corporal

Uno de los aspectos menos conocidos refiere a la higiene bucal, ya que el café posee propiedades que pueden ayudar a combatir las caries dentales, siempre y cuando se ingiera la infusión sin añadir azúcar ni edulcorantes artificiales, sustancias que habitualmente contrarrestan este efecto protector.

Tomar café con moderación prever diferentes beneficios para el organismo (Fuente: Pexels)

En relación con el metabolismo, la bebida se destaca por ser baja en calorías y grasas. Su ingesta favorece la pérdida de peso a través de dos mecanismos biológicos específicos descritos en el material de consulta. Por un lado, acelera el metabolismo basal. Por otro, aumenta la termogénesis, el proceso mediante el cual el cuerpo genera calor y quema energía. Estos factores convierten al café negro en un complemento eficaz para el bienestar físico, siempre que se integre a una dieta equilibrada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.