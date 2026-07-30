Descubrió que su novio le fue infiel por querer vender su entrada para Rosalía: “¿Ustedes qué harían?”

El auge de las plataformas digitales transformó la manera en que se gestionan los conflictos personales, lo que permite que experiencias privadas trasciendan hacia el ámbito público en cuestión de horas. En esta oportunidad, una usuaria de TikTok identificada como Mía (@mimifreelance_) compartió una historia personal que rápidamente captó la atención de más de un millón de usuarios: el intento de vender una entrada para un recital de Rosalía se convirtió en el escenario donde descubrió una infidelidad cometida por su, ahora, expareja.

Todo comenzó con la decisión de Mía de desprenderse de su entrada para el concierto de Rosalía, previsto en el Movistar Arena. Según manifestó en su relato, su determinación obedeció a las recientes polémicas vinculadas con la artista. Al comunicar esta intención, su pareja, con quien convivía desde hace tiempo, se ofreció a gestionar la venta y depositar el dinero resultante en una cuenta digital compartida, destinada a gastos comunes y ahorros en moneda extranjera. “Mi novio se ofrece para venderla y poner la plata en el fondo que tenemos juntos”, explicó la joven en su primer video viral, donde detalló la dinámica de confianza que mantenían hasta ese momento.

Muchos fans decidieron revender sus entradas para el show de Rosalía tras el inesperado ataque a la Argentina

El conflicto surgió cuando, a pesar de que el hombre aseguró haber concretado la operación a los 15 minutos de publicada la entrada, el dinero nunca impactó en la billetera virtual. Ante la insistencia de Mía, él alegó supuestas demoras en las transferencias de dólares, una explicación que ella puso en duda de inmediato. “Yo transfiero siempre a esa cuenta en dólares y nunca me tardó”, aseguró en su testimonio, además de asegurar que las sospechas comenzaron a ganar terreno frente a la falta de pruebas sobre la transacción.

El desenlace ocurrió de manera fortuita cuando él dejó su teléfono celular desatendido tras ausentarse del hogar para realizar unas compras. Fue entonces cuando Mía descubrió que la entrada no había sido vendida a un tercero, sino que había sido entregada a una amiga de la facultad de su pareja. “La entrada nunca la vendió, se la regaló a la mejor amiga de la facultad”, sentenció la joven, para luego plantear el interrogante a su audiencia: “¿Ustedes qué harían?”.

La respuesta de la amiga de su exnovio

La situación escaló cuando la destinataria de la entrada se puso en contacto con la joven tras la viralización del video. En un audio de respuesta, la mujer cuestionó la reacción de Mía: “¿No te da vergüenza subir esos videitos? Es un regalo que Mati me hizo así que pasame la entrada ya porque me voy a quedar sin recital por culpa de que sos una tóxica”. Ante esta confrontación, Mía aclaró que su expareja pretendía que ella cubriera el valor del ticket, ya que la amiga tenía dificultades económicas, una conducta que, según la denunciante, ya se había registrado previamente con otros gastos. “No es la primera vez que promete pagar cosas que le corresponden a ella y no lo hace”, afirmó.

La respuesta de la amiga de su ahora exnovio y el futuro de su cuenta juntos

En un segundo descargo, Mía confirmó la ruptura definitiva del vínculo y su permanencia en el departamento que comparten, ya que la propiedad le pertenece. Respecto a la gestión del dinero y los servicios digitales, indicó: “El fondo común es nuestro, calculo que si seguimos así para el mes que viene se separará y listo”. Actualmente, Mía mantiene en su poder la entrada para el show, mientras evalúa alternativas para su comercialización o reembolso. Este episodio subraya cómo las herramientas digitales de gestión económica pueden funcionar, de manera imprevista, como testigos de una ruptura.