Así llegó Rosalía a la Argentina: avión privado, hermetismo total y un importante despliegue de seguridad

Después de la polémica que se generó por el video “antiargentina” que compartió en sus redes sociales y su posterior pedido de disculpas, Rosalía llegó al país para presentar su más reciente álbum, Lux. La cantante española, que arribó procedente de Chile, dará el sábado el primero de sus cuatro shows en el Movistar Arena, que continuarán el domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto.

Rosalía arribó al país dos días antes de su primer show en el Movistar Arena RS fotos

Anoche, al finalizar su espectáculo en territorio trasandino, Rosalía se dirigió al aeropuerto donde un avión privado (que había partido a las 20 de San Fernando para buscarla) la esperaba a ella y a su reducido equipo de 6 personas para emprender su viaje a la Argentina.

La intérprete de “La perla”, el hit que le valió su disputa virtual con el público local, aterrizó alrededor de las 2:15 en FBO Ezeiza, el sector al que llegan los vuelos privados, y descendió de la aeronave por pista en un clima de hermetismo total y un importante despliegue de seguridad que impidió a los fotógrafos presentes retratar a la cantante mientras bajaba por las escalinatas del avión.

El avión que trajo a la cantante y a su equipo desde Chile, donde también brindó cuatro shows RS Fotos

En suelo argentino la aguardaban 4 camionetas de la productora local: una a la que se subió la artista, otra para el personal de seguridad, la tercera para el staff y la cuarta para cargar valijas y demás equipamiento. Asimismo, 6 motos de la policía la escoltaron hacia el hotel donde permanecerá durante su estadía en el país.

¿Qué pasó con Rosalía?

La semana pasada, en medio de la llamada “campaña antiargentina” y las acusaciones de racismo contra nuestro país, como las que hizo Samuel L. Jackson tras la derrota de la selección en la final del Mundial 2026, Rosalía acudió a sus redes sociales para pedir disculpas por un video que había compartido y que generó la furia de algunos de sus fans locales.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a unos emojis de llanto y la bandera argentina de fondo.

El posteo con el pedido de disculpas de Rosalía

Todo había comenzado un día después de la final disputada en el MetLife Stadium, cuando Mia Khalifa publicó un video desde el balcón de su estadía en Nueva York. En la publicación simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía, y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

La situación escaló cuando Rosalía decidió repostear el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La cantante española recibió críticas de usuarios argentinos luego de repostear una publicación de Mia Khalifa

Como era de esperarse, el gesto no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas hacia la cantante española en las redes sociales. Tras la repercusión que generó la publicación, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas redes sociales, y la artista expresó su arrepentimiento dando cuenta de su inintencionado error.

Incluso Lali Espósito defendió a su colega y aseguró que no tuvo mala intención. “Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. Yo un montón de veces estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle”, dijo la intérprete de “Fanático”. “Yo la conozco. Me parece una persona respetuosa, amorosa. Puedo dar fe que es muy respetuosa de nuestro país”, insistió. Algo que, seguramente, Rosalía se encargará de demostrar desde el escenario en su reencuentro con sus fans argentinos.