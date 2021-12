Intimidad: por qué hay personas que exponen su vida privada en las redes y qué nos impulsa a mirarla

Los humanos somos seres amorosos, capaces de sentir ternura, y buscamos el vínculo de intimidad con el otro para sentirnos amados, reconocidos, comprendidos, respetados. Cuando esa conexión de intimidad ocurre, experimentamos una sensación de plenitud.

A continuación te invito a considerar algunas respuestas a las preguntas que suelen hacerme con respecto a este tema tan importante:

¿Por qué hay personas que comparten toda su intimidad en las redes sociales?

Debido a la “deseabilidad social”. Muchas personas comparten su vida íntima no porque esta acción tenga alguna utilidad social, lo cual sería otro factor, sino porque están en busca de la mirada del otro. En el fondo, anhelan sentirse deseados, queridos, populares. Entonces, su motivación inconsciente es: “Te cambio mi intimidad por tu like, por tu mirada, por tu aprecio”.

Muy distinto es cuando uno cuenta algo privado porque sabe que eso va a ayudar a otros. Algunos tienen la creencia de que el like, o la mirada en las redes sociales, es una señal de amistad, de intimidad; pero, en realidad, es un disfraz de la autoestima porque esta no se construye de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.

¿Por qué nos atrae tanto la intimidad del otro?

Por curiosidad frente al bagaje emocional del otro. Todos somos seres sociales y curiosos y nos interesa conocer la vida de los demás. Vamos ensayando cuando miramos una película o vemos una obra de teatro. Pensamos: “Yo haría esto…”; o: “Yo no haría esto otro…”. Nos gusta saber cómo es la vida del otro porque, de alguna manera, también medimos qué está sucediendo en la nuestra.

Conocer la intimidad de los otros nos permite compararla con nuestra situación personal Pexels

¿Por qué la intimidad no se puede exigir?

Porque la intimidad es un vínculo donde no hay protocolos. Simplemente nos sentimos cuidados, seguros, protegidos. Por esa razón, nunca deberíamos demandársela a nadie.

¿Por qué a veces le cuento todo a alguien y esa persona nunca me cuenta nada?

Porque yo me siento en confianza con la otra parte, pero esa persona no siente la misma certidumbre en relación a mí y no logra abrirse de la misma forma. Por ese motivo, hay vínculos donde la intimidad no es simétrica, sino que es asimétrica. Uno siente que puede contarle al otro absolutamente todo, pero el otro no se encuentra en el mismo plano emocional.

¿Debería compartir mi intimidad con alguien al que no voy a ver nunca más?

Eso no es intimidad, sino una descarga de angustia o una catarsis. ¿Por qué? Porque le estoy contando algo a alguien a quien no voy a volver a ver, lo cual significa que no espero nada de esa persona.

La intimidad es un vínculo que consiste en darme a conocer y permitir que el otro se dé a conocer también. Esta nos conduce a sentirnos llenos de alegría y plenitud. Por eso, siempre tendemos a buscarla. Pero tengamos en cuenta que la intimidad es un vínculo progresivo y selectivo.

La vamos construyendo en el tiempo. Con algunos tendremos mayor intimidad que con otros, pero todos la necesitamos y la anhelamos. Por eso, cuando alguien lastima nuestra intimidad, nos replegamos, nos encerramos en nosotros mismos, y sentimos temor. Sin duda, es algo valioso que nos hace sentir felices, pues fuimos creados para tener intimidad.