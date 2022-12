Descubrió un secreto de su marido y quedó atónita: “Lo hizo por 20 años”

escuchar

La plataforma de TikTok se convirtió en una de las redes sociales en las que las personas sienten total libertad de contar sus historias de vida. Una usuaria mexicana aprovechó este espacio para desahogarse y revelar cómo se enteró de que su esposo le era infiel. Y, para colmo, que conocía con quién.

Los videos fueron compartidos por la cuenta @bennyylareina y en uno de los clips que compartió se puede ver el momento exacto en el que su marido y hermano caminaban en la calle tomados de la mano.

Además, lo acompañó con el siguiente texto: ”20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Por qué con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, escribió.

Las cámaras captaron la infelidad del marido

Los usuarios, curiosos por la historia, le realizaron diferentes preguntas a la mujer sobre esta situación. “¿En algún momento sospechaste?”, “quisiera ponerme en tu lugar, pero veo que es imposible”, “no puedo creer como alguien pueda hacerte eso, y encima tenerlo todo grabado, te doy todas mis fuerzas”, fueron algunos de los mensajes alusivos.

Ante la gran ola de comentarios, tomó la decisión de contar la historia de cómo fue que se enteró de que le eran infiel. ”Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas (se me acercó). Entonces, ella fue la que los encontró y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que fuera él. ¡Claro que lo conoce!”, introdujo en su explicación.

“Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía entonces me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’. Y dije: ‘A ver dejame ver el video bien’. Y sí, era mi marido, maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, recordó.

También explicó que después de enterarse de la infidelidad les puso una trampa para agarrarlos in fraganti. Fue así que los encontró en la sala de su casa borrachos besándose y, por el calor del momento, agarró una escoba y un banco, se los lanzó y, enojada por la situación, los echó de su casa.

La mujer explicó cómo fue el momento en que los encontró

Asimismo, en otro video admitió que no es la primera vez que esta situación ocurre, ya que a los 17 años su hermano también le había quitado un novio, pero nunca se imaginó que esta situación se volvería a repetir a sus 40 años con su marido y la familia que conformó a lo largo de todo este tiempo, compartiendo cientos de celebraciones y momentos importantes. Por el momento, la mujer comentó que planea mudarse de su casa, lejos de las personas que le hicieron tanto daño.

