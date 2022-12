Mostró su técnica para armar un aire acondicionado casero con una maceta y es furor en TikTok

escuchar

La ola de calor abandonó Buenos Aires, con horarios en los que se superaron los 35°C, pero las altas temperaturas persistirán durante todo el verano. Los frecuentes cortes de luz o las altas tarifas energéticas producen complicaciones entre los ciudadanos a la hora de calmar esta sensación con el aire acondicionado o los ventiladores. En este contexto, un usuario de TikTok reveló una técnica para fabricar un artefacto casero, que se volvió tendencia: “Cuando sos pobre”, argumentó.

Con tan solo una maceta, unos tubos, un pie de un ventilador viejo, hielo y un ventilador, el usuario de TikTok @gastonrolle fabricó un artefacto para poder soportar el calor en su vivienda. “Cuando sos pobre y te tenés que fabricar tu propio aire acondicionado casero, describió el joven. El clip acumuló casi dos millones de reproducciones en tan solo dos semanas.

Mostró su técnica para armar un aire acondicionado casero y es furor en TikTok.

Así, Rolle agujereó una maceta, donde colocó varios tubos de plástico orientados hacia afuera. Posteriormente, colocó hielo dentro del recipiente y situó el ventilador sobre él, para que generara aire en dirección al exterior. “Listo, ahora a dormir la siesta fresquito”, concluyó.

La reacción en las redes

Los usuarios de la red social aplaudieron el ingenio del joven. “El nivel de imaginación, no lo puedo creer”, expresó una. “¡Qué genialidad!”, apuntó otro. Un tercero argumentó: “Yo no le diría pobre a alguien que se puede construir su propio aire acondicionado. Ese conocimiento es valioso”.

Además, algunos usuarios aportaron consejos a la técnica del autor del video. “Si congelas agua con algodón, dura más y también le podés agregar sal después”, describió uno. “Tenés que poner el hielo en algo que puedas volver a usar, como unas bolsas, así una vez se derriten, se pueden intercambiar”, detalló otro.

Consiguió la visa para Estados Unidos tras cuatro intentos

Los trucos se convirtieron en una tendencia en las redes sociales, donde los usuarios revelan técnicas para diferentes oportunidades en sus videos. Así fue el caso de un joven colombiano al que denegaron la visa de Estados Unidos en cuatro ocasiones, y reveló cómo la consiguió finalmente. “Fue una suposición mía”, argumentó.

Las autoridades estadounidenses hicieron regresar a Luis Miguel a su casa sin la aprobación del documento en cuatro oportunidades, pero el joven oriundo de Colombia no se rindió y decidió pedir cita una quinta vez. Tras iniciar el trámite, acudió solo al consulado, ya que las veces anteriores fue en compañía de su madre. Fue entonces cuando se percató de que había dos filas formadas para los turnos e intuyó que solo en una de ellas aprobaban el permiso migratorio.

Esta fue la experiencia de un colombiano al tramitar la visa de EE.UU.

“Al lado izquierdo, a todos les negaban la visa... yo me acordé de que la vez pasada que fui, me tocó en ese lado”, señaló en el video de TikTok, bajo la cuenta de @luismiguelmustafa30. Así que el joven decidió colocarse en la fila del lado derecho. “Allí todos salían con el papelito de la visa aprobada. Aunque era una suposición mía, porque me imagino que eso no tiene nada que ver”, apuntó. Sea por la razón que fuera, en esta ocasión Luis Miguel finalizó el trámite con la aprobación del documento y detalló su felicidad a través del clip.

LA NACION