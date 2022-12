Hizo cerrar Disney para sus empleados y contrató a una banda internacional para un show privado que los dejó atónitos

escuchar

Ken Griffin, multimillonario y fundador de la empresa Citadel y Citadel Securities, cerró Disney World para una fiesta privada con sus empleados y familiares. En total fueron 10.000 trabajadores que disfrutaron de las atracciones durante tres días en Orlando.

Medios como el New York Post, aseguraron que el empresario también pagó pasajes aéreos, hoteles, entradas y comida de todos sus trabajadores. Los periódicos locales también indican que contrató un show privado con la banda Coldplay. Durante el concierto, también se presentaron Carly Rae Jepsen y DJ Diplo.

El hombre cerró Disney y contrató a la banda musical Coldplay

La fiesta para los empleados fue para celebrar el 20 aniversario de sus empresas. Según Bloomberg, se estima que el patrimonio neto de Griffin alcanza los $29.000 millones.

La fiesta para los empleados fue para celebrar el 20 aniversario de sus empresas Wikimedia Commons

Quién es Ken Griffin

El portal MAG publicó que Kenneth C. Griffin, nacido en Daytona Beach, Florida, el 15 de octubre de 1968, es un multimillonario inversor y economista estadounidense. Asistió a la Universidad de Harvard, donde lanzó su primer fondo de cobertura desde su dormitorio a los 19 años.

Asimismo, es el director ejecutivo y propietario del 85% de la firma de inversión global Citadel, que fundó en 1990. La empresa brinda servicios comerciales a administradores de activos, bancos, agentes de bolsa y fondos de cobertura, con oficinas en América del Norte, Europa y Asia Pacífico

El multimillonario Ken Griffin Paul Elledge

Disney: otra vez en el ojo público

Este mes, una nueva polémica se hizo presente en los maravillosos parques de Disney. Una tiktoker dio a conocer su peculiar experiencia cuando visitó la famosa atracción de Orlando, Florida, y se volvió viral.

Jordyn Graime, de 20 años de edad y originaria de Nueva Jersey, mostró el atuendo supuestamente atrevido por el que recibió un llamado de atención. El mismo consistía en una blusa azul de textura sedosa sin espalda y unos shorts de jean.

De acuerdo con su testimonio, fue advertida de que su ropa no correspondía al “código de vestimenta” del parque, lo que causó una explosión de reacciones e indignación de la comunidad virtual.

La joven tituló su video: “Supongo que a Disney no le gustan las espaldas” y aunque no dio detalles de cómo fue apercibida, sí contó que al final logró un beneficio. Con tal de que se ajustara a los códigos, el personal de vigilancia le habría obsequiado una remera de Disney para que se cambiara y estuviera acorde con los parámetros. Sin esperarlo, obtuvo US$21,29, que es lo que le habría costado comprar la prenda por su cuenta.

Disney World es claro en sus pautas: “Nos reservamos el derecho de negar la entrada o expulsar a cualquier persona que use un atuendo que consideremos inapropiado o que pueda restar valor a la experiencia de otros visitantes”.

Jordyn Graime exhibe la "sanción" de Disney por su atuendo

Ante esta situación, algunos espectadores del clip no dudaron en responder: “¿Cómo que ‘eso es inapropiado para los niños’? (A ellos) no les importa, solo quieren pasear y conocer a sus personajes favoritos”; “Como esposa y madre de tres hijos, no veo ningún problema con esta ropa”, dijo otra comentarista. Otros consideraron que el atuendo de Jordyn Graime era apenas lo que se requiere para soportar el clima húmedo de Florida.

Sin embargo, en contraste, también hubo miembros de la comunidad virtual que respaldaron la determinación de Disney y otros tantos explicaron que pudo tratarse de una medida de seguridad y no tanto de algo obsceno: “La ropa excesivamente rasgada o ropa holgada” puede causar algunos riesgos al atorarse en los mecanismos de juegos o crear un “peligro potencial de tropiezo”.

El Tiempo (Colombia)