Descubrió una garra de dinosaurio en su patio pero la verdad era otra

Hace más de 60 mil millones de años se estima que se vio por última vez a un dinosaurio sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, en pleno 2023, una mujer dice que se topó con una de sus extremidades en el jardín de su casa.

Según contó, regresaba junto a su esposo al hogar cuando fueron testigos de la que denominaron “garra”. Por la impresión causada, le tomó un par de fotografías y las compartió en Internet.

“Nos parece prehistórico: una garra escamosa parecida a la de un dinosaurio. Somos grandes admiradores de Jurassic Park, así que instantáneamente pensamos que era de un dinosaurio, quiero decir que se parece mucho, ¿no?”, comentó Laura Moorcroft, residente de Flintshire, Gales, en charla con el medio local Daily Mail.

La mujer compartió la foto del descubrimiento en las redes sociales Facebook

La residencia cuenta con cámaras de seguridad, pero estas no enfocaron cómo pudo aparecer la garra. Para no quedarse con la duda, la mujer, de 36 años, acudió a un zoológico.

¿Por qué los expertos están desconcertados?

Los profesionales en veterinaria no lograron aclararle el panorama. “Uno dijo que era como un faisán y el otro un pavo, así que todavía no sabemos nada”, añadió la mujer. Entre las hipótesis, la vecina baraja que se trata de un ave de caza o de corral. Eso sí: no halla respuestas todavía a cómo apareció justo en el jardín: “¿Qué pasó con el resto del animal?“.

¿Qué animal podría ser?

La imaginación de los usuarios les habría dado una pista. Según el comentario de un seguidor, podría ser un ave con características similares a un velociraptor. La hipótesis ha cobrado fuerza teniendo en cuenta que, de acuerdo con científicos, las aves son descendientes de los dinosaurios.

“Las primeras aves eran casi idénticas al embrión tardío de los velociraptores. Las aves modernas se volvieron aún más parecidas a bebés y cambiaron aún menos de su forma embrionaria”, señaló Arkhat Abzhanov, biólogo de la Universidad de Harvard, reseñado en un artículo de la revista especializada Scientific America.

El velociraptor fue un dinosaurio con garras en forma de hoz que se asentó, en su mayoría, en Asia, como se lee en la enciclopedia Britannica. Alcanzaba una longitud de 1,8 metros y un peso de alrededor de 45 kilos. “Parece haber sido un depredador rápido y ágil de pequeños herbívoros”, sentencia Britannica.

Algunos expertos creen que los velociraptors tenían plumas, haciéndolos parecer más a un pavo Getty Images

El Tiempo (Colombia)