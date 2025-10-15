LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la intervención artística de Alan Faena en el High Line de Nueva York: desde Cher hasta el alcalde

Una pista de patinaje, presentaciones artísticas, bandas musicales y el desembarco de la marca de helados creada por Cher

Paula Ikeda
Alan Faena junto a Cher
Alan Faena junto a CherDavid X Prutting/BFA.com
El paisaje temporal del High Line, en el barrio de Chelsea. Una pista de patinaje retro intervenida por un fin de semana
El paisaje temporal del High Line, en el barrio de Chelsea. Una pista de patinaje retro intervenida por un fin de semanaSunnStudio
La diseñadora Grace Faena, esposa de Alan Faena, fue la anfitriona de uno de los grandes eventos de la temporada
La diseñadora Grace Faena, esposa de Alan Faena, fue la anfitriona de uno de los grandes eventos de la temporadaDavid X Prutting/BFA.com
Un fin de semana donde reinó el espíritu disco, inspirado en el icónico The Roxy. Entre artistas, diseñadores de moda, y mucha música, así se presentó Cher, quien llegó de la mano de su novio, el ejecutivo de la industria musical Alexander "AE" Edwards
Un fin de semana donde reinó el espíritu disco, inspirado en el icónico The Roxy. Entre artistas, diseñadores de moda, y mucha música, así se presentó Cher, quien llegó de la mano de su novio, el ejecutivo de la industria musical Alexander "AE" EdwardsDavid X Prutting/BFA.com
Alan Faena junto a Cher, protagonistas de una megaintervención artística en la ciudad de Nueva York
Alan Faena junto a Cher, protagonistas de una megaintervención artística en la ciudad de Nueva YorkDavid X Prutting/BFA.com
Grace y Alan Faena
Grace y Alan FaenaDavid X Prutting/BFA.com
El artista Ei Sudbrack
El artista Ei SudbrackDavid X Prutting/BFA.com
La vista de la pista de patinaje en el High Line de Nueva York
La vista de la pista de patinaje en el High Line de Nueva YorkSunnStudio
La instalación artística inmersiva de Faena, una pista de patinaje, en medio de la ciudad de Nueva York
La instalación artística inmersiva de Faena, una pista de patinaje, en medio de la ciudad de Nueva YorkSunnStudio
Los Faena reciben al alcalde de Nueva York, Eric Adams
Los Faena reciben al alcalde de Nueva York, Eric AdamsDavid X Prutting/BFA.com
El espacio, abierto al público por un fin de semana, en la 500A West 18th Street y 10th Avenue
El espacio, abierto al público por un fin de semana, en la 500A West 18th Street y 10th AvenueSunnStudio
Faena junto al diseñador italiano Domenico Dolce, de Dolce & Gabbana
Faena junto al diseñador italiano Domenico Dolce, de Dolce & GabbanaDavid X Prutting/BFA.com
La pista de patinaje de "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish" celebra el movimiento, la música y la comunidad. La intervención artística de Faena Art incluye alquiler de patines gratuito, actuaciones en vivo, sesiones diarias de DJ y eventos culinarios temporales
La pista de patinaje de "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish" celebra el movimiento, la música y la comunidad. La intervención artística de Faena Art incluye alquiler de patines gratuito, actuaciones en vivo, sesiones diarias de DJ y eventos culinarios temporales
El debut en Nueva York de los helados de Cher. Y es que la intervención sumó propuestas culinarias, la presentación del chef Francis Mallmann y el debut en Nueva York de Cherlato, la marca de helados creada por Cher
El debut en Nueva York de los helados de Cher. Y es que la intervención sumó propuestas culinarias, la presentación del chef Francis Mallmann y el debut en Nueva York de Cherlato, la marca de helados creada por CherFaena
Con sabores seleccionados por la propia artista, los helados de Cher en su Cherlato Food Truck
Con sabores seleccionados por la propia artista, los helados de Cher en su Cherlato Food TruckSunnStudio
El paseo a través del High Line y una intervención temporaria
El paseo a través del High Line y una intervención temporariaSunnStudio
Los bailarines sobre ruedas, protagonistas
Los bailarines sobre ruedas, protagonistas
"Como parte de su misión de hacer que el arte sea accesible e impulsado por la comunidad, Faena Art presentó una programación de artistas como Monday Blue, Kervyn Mark, The Muses, Justin Strauss, Stormin' Norman y la leyenda neoyorquina Lady Bunny". La banda Sofi Tukker en acción
"Como parte de su misión de hacer que el arte sea accesible e impulsado por la comunidad, Faena Art presentó una programación de artistas como Monday Blue, Kervyn Mark, The Muses, Justin Strauss, Stormin' Norman y la leyenda neoyorquina Lady Bunny". La banda Sofi Tukker en acciónSunnStudio
La intervención en el High Line de la ciudad de Nueva York
La intervención en el High Line de la ciudad de Nueva YorkSunnStudio
Ícono neoyorkino, Lady Bunny, junto al artista brasileño Eli Sudbrack
Ícono neoyorkino, Lady Bunny, junto al artista brasileño Eli SudbrackSunnStudio
La banda Sofi Tukker en la noche neoyorkina
La banda Sofi Tukker en la noche neoyorkinaDavid X Prutting/BFA.com
