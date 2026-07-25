David Hume, el filósofo que cambió la forma de entender las emociones: “La razón debe ser esclava de las pasiones”

Durante siglos, una de las ideas más influyentes de la filosofía fue la de Aristóteles, quien sostenía que la razón debía orientar la conducta humana y permitir distinguir el bien del mal. Sin embargo, en el siglo XVIII, el filósofo escocés David Hume cuestionó esa visión con una afirmación que todavía despierta debates: “La razón debe ser esclava de las pasiones”.

Lejos de proponer que las personas actuaran de manera impulsiva o irracional, Hume buscó explicar cómo funciona realmente la mente humana. Según su planteo, la razón es una herramienta indispensable para analizar hechos, comparar alternativas y prever consecuencias, pero no tiene la capacidad de generar por sí sola el deseo de actuar, ya que ese impulso nace de las emociones.

Para el filósofo, los sentimientos son los que motivan las acciones. Una persona puede comprender racionalmente que otra está atravesando una situación difícil, pero ese conocimiento no garantiza que intervenga para ayudar. Lo que finalmente la lleva a actuar es la empatía, la compasión o cualquier otra emoción que despierte ese escenario. Desde esta perspectiva, la razón organiza la información y orienta las decisiones, pero responde a motivaciones que surgen primero en el plano emocional.

Hume sostenía que las emociones son las que impulsan las decisiones de las personas Luis Alvarez - Digital Vision

Esta idea también transformó la manera de entender la moral. Mientras buena parte de la tradición filosófica consideraba que las normas éticas podían deducirse mediante la lógica, Hume sostuvo que los juicios sobre lo correcto y lo incorrecto tienen su origen en la capacidad humana de sentir aprobación o rechazo frente a determinadas conductas. La razón puede explicar esos sentimientos o darles fundamento, pero no los crea.

Su postura también cuestionó la creencia de que solo las personas con una gran formación intelectual pueden actuar de manera ética. Para Hume, cualquier individuo capaz de experimentar empatía y preocupación por los demás puede desarrollar una conducta moral, independientemente de su nivel educativo.

Hume sostenía que la empatía cumple un papel central en la conducta moral Pexels

Además de sus reflexiones sobre la moral, Hume fue uno de los máximos representantes del empirismo y defendió que todo conocimiento proviene de la experiencia. También desarrolló una influyente teoría sobre la causalidad, según la cual las personas no perciben una conexión necesaria entre los hechos, sino que aprenden a esperar ciertos resultados a partir de la repetición. Sus ideas marcaron a pensadores posteriores, como Immanuel Kant, y siguen siendo una referencia para comprender cómo piensan, sienten y toman decisiones las personas.