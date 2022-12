Despertó de un coma después de 27 años e hizo llorar a su familia por la primera palabra que dijo

escuchar

Munira Abdulla quedó postrada en una cama de urgencias tras tener un accidente de tránsito en 1991. En el hecho, la mujer quiso proteger a su hijo de 4 años, Omar, quien ansiosamente la había esperado a la salida del colegio en la ciudad de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.

Después de casi tres décadas, retomó la capacidad de moverse y reconoció a su hijo, a pesar de que ya no era un bebé. Era todo un hombre de 31 años.

El vehículo se estrelló y Munira protegió a su hijo, de 4 años (Foto: iStock)

Cómo fue el terrible accidente

El vehículo lo manejaba su cuñado, así que Abdulla iba en la silla trasera junto a Omar. Lo poco que recuerdan es que un colectivo apareció en la calle y no lograron esquivarlo. Se estrellaron. Como pudo, ella agarró a su hijo y lo protegió. “No había celulares y no podíamos llamar a una ambulancia. La dejaron ahí durante horas”, reveló Omar al diario local The National.

Ahí también quedaron los recuerdos de la mujer que para ese momento tenía 32 años. Luego, todo se resumiría en años difíciles de tratamiento en los que los médicos no tenían esperanzas de que hablara o reconociera a sus allegados. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

Abdulla tuvo que ser trasladada a un hospital de Londres por la gravedad de las lesiones. Según el testimonio de la familia al citado medio, los médicos la diagnosticaron con un estado de conciencia mínima. Es decir: no estaba plenamente en coma. Podía responder a algunos estímulos, pero debía ser alimentada por sonda y le realizaban terapias para que sus músculos mantuvieran el movimiento.

“Para mí ella era como el oro. Cuanto más pasaba el tiempo, más valiosa se volvía”, afirmó Omar. La mujer regresó a Emiratos Árabes Unidos para ser tratada en otras entidades.

Munira Abdulla se despertó de un estado vegetativo de 27 años The National

El tratamiento que lo cambió todo

En 2017, su caso llegó a oídos de Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, quien se mostró solidario y ayudó a que fuera llevada a Alemania para nuevos tratamientos. El costo corrió por cuenta del gobierno. La mujer ingresó a la Clínica Schoen, en la que iniciaron otras terapias.

Los especialistas notaron que no tenía sus ojos del todo cerrados; podía fijar la mirada en personas u objetos. ”Había cierta esperanza porque ella estaba en un estado medio de inconsciencia cuando llegó, pero nunca pensamos que podría pasar esto”, precisó el doctor Friedemann Müller, en charla con la BBC.

Ningún miembro del personal médico había tenido un caso de tal magnitud. No estaba en sus planes que volviera en sí’. ”Le dimos tratamientos específicos para aliviar los problemas de sus articulaciones, hicimos cirugías y le suministramos medicamentos”, añadió Müller.

De vuelta a la vida

Abdulla inició sorpresivamente a balbucear o vocalizar algunas palabras. En esos intentos por volver a la realidad, nombró a su hijo perfectamente en junio de 2018.

Omar había ido a visitarla y decidió pasar la noche en una silla junto a la cama de su mamá. Cuando el sol apenas se asomaba en la madrugada, notó que alguien lo estaba llamando y no pudo contener la emoción.

”Volé de alegría. Durante años he soñado con este momento y mi nombre fue la primera palabra que dijo”, aseguró al diario The National. Corrió a avisarles a las enfermeras encargadas, solo que ellas no le creyeron al inicio. Todas esperaban que hablara de nuevo o, de lo contrario, pensarían que Omar alucinaba.

Abdulla viajó a Alemania gracias a un tratamiento financiado por el gobierno y en 2018 volvió a vocalizar (Foto referencial: iStock)

No fue un sueño. Lo repitió y, con el pasar de los días, nombró a sus hermanos y algunas otras oraciones. ”Ahora puede decirnos dónde siente dolor y puedo conversar con ella si está interesada en el tema”, aseguró el hijo en 2019. El parte médico, conocido por la agencia BBC, indicó que también es capaz de seguir algunas órdenes y levantar sus extremidades.

La mujer retornó a Emiratos Árabes Unidos, donde continúa en terapia, pues tiene un daño cerebral y debe permanecer en una silla de ruedas. No obstante, puede estar con sus allegados, verles la cara y hablarles. Además, tiene a su lado a Omar, quien nunca dudó de que ella iba a “volver”. ”No consideren a sus familiares muertos cuando están en tal estado”, concluyó.

El Tiempo (Colombia)