Despertó del coma después de tres meses y lo que descubrió la dejó sin palabras

Una joven de 25 años oriunda de Canadá, pasó un terrible momento tras sufrir un accidente y quedar en coma durante tres meses. Al despertar, vivió otro mal momento que la dejó devastada y se relaciona con una infidelidad que descubrió. Su historia no tardó en vializarse.

Brie Duval quedó con una lesión cerebral y varios huesos rotos y fue trasladada en avión al Hospital de la Universidad de Alberta donde la colocaron con soporte vital en la unidad de cuidados intensivos. La joven publicó en TikTok detalles de su trauma y cómo descubrió que su pareja la había engañado.

“Una noche vas a un bar en la azotea con tus amigos y la barandilla se derrumba, te caes de un alto muro de contención frente al bar y terminas de cabeza en el pavimento. Así que entras en coma durante tres meses y tienes amnesia durante dos meses después de eso. Una vez que finalmente te despertás, llamás a tu prometido”, contó la joven. Pero, cuando tomó el teléfono para poder comunicarse, recibió el mensaje de una mujer que decía que su novio se había mudado de la casa que compartían.

Despertó luego de tres meses y se enteró que su prometido la había abandonado.

“Tu ex se mudó a mi casa así que ya no vuelvas a contactarlo. A él no le importa que casi mueras con un 10% de posibilidades de vivir, pero sabes, al menos él es feliz”, agregó sobre lo que le dijo la desconocida. Los usuarios de la plataforma le demostraron su apoyo y la contuvieron, según publicó el sitio Daily Star.

“Bueno, eso no fue muy ‘enfermo y saludable’ de él, al menos te enteraste antes de casarte y perder años con alguien así”, escribió una persona. Otra fue más tajante con su opinión y aseguró: “El matrimonio es para personas que se mantendrán fieles a la persona que realmente aman”.

Estuvo seis meses en coma y cuando despertó recibió una noticia desgarradora

Un caso similar ocurrió cuando John Pennington, un estadounidense de 36 años, despertó luego de un coma de seis meses para enterarse la triste noticia de que su padre había decidido quitarse la vida.

“Me desperté pensando que me levantaba para ir a trabajar. Pero por alguna razón, mis brazos y piernas estaban atados. Empecé a entrar en pánico antes de darme cuenta de que estaba en un hospital. Presioné el botón de ´llamar a la enfermera´ y cuando entró en mi habitación, caminó alrededor como si estuviera inconsciente”, inició su relato Pennington en la revista Mel.

“Cuando ella regresó, se disculpó y explicó que había estado en coma debido a una lesión cerebral traumática muy grave y, aparentemente, el neurólogo dijo que si finalmente me despertaba, no podría hacer nada. Era muy probable que terminara siendo un vegetal”, agregó. “Durante los siguientes dos años, me sometí a rehabilitación intensiva en el Programa de Enriquecimiento Comunitario de Nevada mientras lidiaba con las discapacidades que trae sufrir una lesión cerebral traumática”, precisó.

Con todo, la terrible experiencia no terminó con su internación de seis meses, ya que Pennington luego recibió una noticia mucho peor: el suicidio de su padre. “Fue el mayor impacto, perderlo fue lo más duro. No el auto, no mi casa, no mi computadora, sino a él”, aseguró.