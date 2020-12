Detrás de los eSports, un fenómeno que atrae tanto a jóvenes como a adultos

Con fanáticos alrededor de todo el planeta, los deportes electrónicos son parte de una nueva revolución del entretenimiento

Diez jugadores disputan una partida. A sus lados, los entrenadores observan atentos las jugadas de su rival y planifican sus estrategias. Alrededor, miles de fanáticos cantan, alientan por su equipo preferido y se emocionan con los distintos movimientos. Pegados a sus pantallas, millones de personas siguen el encuentro desde todos los rincones del planeta.

Esta escena, que podría ser digna de una final del Mundial de fútbol (obviamente, con más jugadores en cancha), es un fiel reflejo del mundo de los deportes electrónicos. También conocido como eSports, este fenómeno global reúne la pasión por los juegos y la competencia profesional.

Si bien los torneos son cada vez más populares y atraen una masa gigantesca de espectadores, anunciantes y deportistas de élite, el primer germen apareció entre los 70' y 80', con las primeras competiciones de Spacewar y Space Invaders. Luego, en la década de los 90', Quake llegó al mercado con su multijugador para transformar este espectáculo de nicho en algo masivo.

Pero mucho tiempo ha pasado desde aquella época. Lo que antes parecía una corriente aislada de cultura geek, se transformó en un meganegocio internacional del que nadie quiere quedarse afuera.

Hoy, el mundo de los deportes electrónicos es una realidad que pisa fuerte dentro del mundo del entretenimiento. Con grandes equipos a nivel global, las competencias reparten no solo la gloria entre los vencedores, sino jugosos premios. Por ejemplo, The International 10 -el torneo más importante de Dota 2- repartirá más de USD 40 millones entre los ganadores.

Y las cifras de múltiples ceros no solo son de dólares. La final de Worlds, el mundial de League of Legends, tuvo un pico de casi cuatro millones de espectadores en simultáneo. Cabe destacar que los deportes electrónicos engloba a distintos títulos, tales como el Fornite, League of Legends, Dota, Counter-Strike, FIFA y muchos otros.

Argentina no esquiva esta tendencia. Inclusive, importantes figuras del deporte tradicional han decidido volcarse a este mundo.

Fabricio Oberto, ex jugador de la NBA y parte de la "Generación Dorada", lidera New Indians GG; Kun Agüero (fanático confeso de los videojuegos y las transmisiones en vivo) presentó recientemente su equipo Krü eSports; mientras que los tenistas Guillermo Coria y Diego Swchartzman lideran cada uno su propia organización, New Pampas y Stone Movistar respectivamente.

Pero no son los únicos. Con referentes y equipos del calibre de Isurus, Furious Gaming y muchas otras organizaciones que empujan el desarrollo del ecosistema, el negocio local de los eSports está en pleno crecimiento y parece imparable.

Detrás de escena

Detrás de cada gran equipo, hay un sponsor (o varios) que hacen posible su desarrollo. Las marcas vieron el mercado que acompaña el furor por los deportes electrónicos y, de a poco, comenzaron a involucrarse activamente en el soporte, organización y patrocinio de estas actividades.

Si bien primero fueron las empresas de tecnología las pioneras en ser partners de estas nuevas organizaciones, como es el caso de Western Digital (un fabricante mundial de discos duros, de circuitos integrados y de productos de almacenamiento) quienes siempre tuvieron muchísimo foco en la comunidad gamer. También nos encontramos con casos en donde las compañías buscaron fomentar el desarrollo de la comunidad con distintas propuestas pensadas para los jugadores.

Por ejemplo, Movistar comenzó a desplegar la fibra óptica no solo para tener videollamadas de trabajo sin delay, sino que para potenciar la experiencia de juego online y sin lag. A su vez, Itaú Argentina apoya a la comunidad de gamers locales ofreciendo un 30% de ahorro en accesorios comprando por Mercado Libre o Tarjeta Naranja que apoya torneos en la búsqueda de acompañar a sus clientes. O Coltix, marca que sabe que los gamers pasan muchas horas frente a la computadora ofrece distintos tipos de gotas descongestivas y lubricantes oculares para combatir la resequedad.

Torneo LN Gaming

LA NACION organizó su propio torneo de League of Legends, uno de los videojuegos más populares del mundo, en el que se enfrentarán 50 equipos. Esports Open es una nueva propuesta libre y gratuita, sin restricciones de ligas ni de edad.

