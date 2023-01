Día de los Beatles: ¿por qué se celebra hoy?

escuchar

Este lunes el mundo celebra la unión musical de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con el Día Internacional de los Beatles: una fecha que conmemora la apertura del bar The Cavern Club donde el grupo hizo la mayoría de sus presentaciones en vivo al comienzo de lo que sería una de las trayectorias más destacadas de la música popular.

El enlace entre los Fab Four y su escenario más icónico comenzó el 9 de febrero de 1961, con su primera presentación en vivo en este club de su ciudad natal. “The Cavern era sudoroso, oscuro, ruidoso y excitante”, recordaría Paul McCartney en la serie documental The Beatles Anthology. Y añadió: “Como suele suceder, no empezamos con gran audiencia, pero luego la gente comenzó a saber de nuestra existencia”.

Al momento de acceder a The Cavern, los Beatles ya se habían curtido en los escenarios de Hamburgo, ciudad alemana donde Harrison, Lennon y McCartney (junto al primer baterista del grupo, Pete Best) convivieron y establecieron su repertorio con algunas de los éxitos de la época, así como esbozos de algunas canciones que tocarían en sus discos del futuro. Esta formación, en la que ya no estaba el primer bajista, Stuart Sutcliffe, fue la que al principio se presentó en The Cavern. Fue en ese lugar donde los descubrió el empresario Brian Epstein, que se volvería su mánager y sería apodado “El quinto Beatle” por su trabajo para extender la difusión de la banda que dio pie a la Beatlemanía.

Luego, cuando fueron convocados a grabar en la discográfica EMI, el consejo del productor George Martin los llevó a despedir a Best y contratar a Ringo Starr, que acabaría de formar la constelación de nombres asociados a este mítico grupo.

Pero nada de esto había pasado todavía cuando el grupo comenzó a tocar en The Cavern, donde realizaron aproximadamente 300 presentaciones entre 1961 y 1963. Luego de que los Beatles despegaran, giraron por todo el mundo y dejaron atrás el club que los vio consagrarse. Pese a que, con el tiempo, dejaron las presentaciones en vivo y se despidieron con aquel mítico show en la terraza de Apple Corps, ese bar de su ciudad natal mantuvo abiertas sus puertas y también fue sede de conciertos de otras importantes bandas británicas de la época como los Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Hollies y Queen.

Más tarde, comenzó una historia de idas y vueltas que continúa hasta nuestros días: el sitio original fue demolido en 1973, pero por su innegable valor cultural, en 1984 fue reconstruido con los mismos ladrillos. En el año 1989 cerró nuevamente y reabrió en 1991. Tras ello, la pandemia del Covid-19 puso a The Cavern en una situación difícil otra vez, pero logró sortear las dificultades económicas y permanece abierto para todos los fanáticos de la música y Los Beatles, especialmente en este día en el que muchos fanáticos cerca de la zona se acercarán a recordar a la banda.

Cuándo es el “otro” Día de los Beatles

Aunque la fecha de este 16 de enero es celebrada como el Día de los Beatles por la importancia que The Cavern tuvo en su desarrollo, un buen número de fanáticos del conjunto inglés prefiere homenajearlos el 6 de julio, por ser la fecha del año 1957 en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney.

Este evento fundacional en la historia de Los Beatles ocurrió en la parroquia St. Peter, en el barrio de Woolton, en Liverpool, no lejos de las casas de ambos jóvenes, por entonces músicos en su primera etapa de desarrollo. Ese día, el grupo de Lennon The Quarrymen amenizó la velada para los presentes, entre los que se encontraba Paul McCartney.

El futuro compositor de “Here, There and Everywhere” se llevó una buena impresión del joven frontman. Luego del concierto, se conocieron personalmente y ensayaron algunas canciones. Impresionado por el talento de McCartney, Lennon decidió sumarlo a su grupo y, poco después, el nuevo integrante trajo a otro guitarrista, un compañero de la escuela unos años más joven, llamado George Harrison, con lo que acabó de conformarse el núcleo inicial de Los Beatles, que hoy celebran su día.

