Los quiz del tipo “Qué raza de perro sos según tu signo” o “Qué banda te representa según tu signo” se volvieron cada vez más populares en las redes sociales porque combinan identidad personal, curiosidad y juego. Ahora, quienes se sumaron a esta ola fueron nada más y nada menos que los Beatles. A través de sus redes sociales oficiales, donde tienen más de 5 millones de seguidores, se lanzó el cuestionario de “Qué canción de los Beatles sos según tu signo”, y produjo la locura de sus fans de todo el mundo.

Como se sabe, a muchas personas les gusta verse reflejadas en rasgos que definen su personalidad a través de la tradición de la astrología y los signos del zodíaco. Esa identificación adquiere un nuevo sentido cuando se la combina con distintos comportamientos o consumos culturales, que le dan un marco actual a la cuestión.

La banda se tomó con humor este nuevo quiz

Ahora, la histórica banda integrada por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr lanzó su propio quiz, para que sus fanácticos a nivel mundial encuentren cuál es el tema que más los representa según su signo zodiacal. El juego toma solo unos segundos pero puede producir muchas interpretaciones y también es una buena excusa para volver a escuchar alguno de los clásicos del grupo de Liverpool.

“Todo lo que necesitás es... saber exactamente que canción de los Beatles sos según tu signo solar”, escribieron en la publicación, que alcanzó más de 125 mil likes en pocas horas.

Qué canción de los Beatles sos según tu signo del zodíaco

Con fotos icónicas, el quiz permite elegir desde canciones alegres de los primeros años y clásicos de la banda hasta baladas introspectivas y temas psicodélicos. Por eso, elegí qué canción sos según tu signo:

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)

Qué canción de los Beatles sos según tu signo (Foto: @thebeatles)