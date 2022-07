Día Internacional de The Beatles: Estef, la argentina que los homenajea con su trabajo y con su filosofía de vida

El Día Internacional de los Beatles no es uno, sino varios: el 16 de enero, el 6 y el 10 de julio, porque en esta última fecha -pero de 1964- la banda británica regresó a su Liverpool natal después de una enorme y exitosa gira por los Estados Unidos.

Es cierto también que todos los días pueden ser el de los Beatles, por tratarse de una de las bandas más importante de todos los tiempos. Tienen millones de fans alrededor del mundo, y una de ellas es Estef Figueroa: “Es un caso particular, porque es una mujer y es por lejos la que mejor imita a John Lennon, incluso mejor que muchos hombres”, reconoció la mismísima Julia Baird, hermana de John Lennon, en un video que pasaron al aire en La Voz Argentina (Telefe) cuando la joven se presentó.

La presentación previa a cantar de Estef Figueroa en su paso por La Voz Argentina

Estef nació en Lanús, tiene 34 años y -desde hace más de una década- tiene una banda tributo a John Lennon. Su amor por los Beatles surgió cuando tenía solo 13 años y en una revista leyó el nombre de la banda de Liverpool. “Mi papá tenía discos y empecé a escucharlos y a investigar. Después, cuando supe que tenían etapas solistas y descubrí el disco Imagine de Lennon, me voló la cabeza”, recordó.

En 2010 formó la banda tributo a Lennon y lo que sucedió de ahí en adelante fue todo impensado e increíble: en 2015 viajaron a participar de la semana Beatle en Liverpool, le presentaron a la hermana de John, con quien se manda mensajes de WhatsApp al día de hoy. También conoció a la expareja del músico: May Pang, con quien se encontró en Nueva York hace unos años.

Estef junto a May Pang, en su departamento en Nueva York, en 2018 Gentileza de Estef Figueroa

Lennon y Yoko Ono se separaron temporalmente en 1973 y fue ahí que el exBeatle conoció a Pang, con quien estuvo casi un año y medio. Estef estuvo en 2018 en Nueva York y ella la invitó a su casa: “Fue muy loco, me quedé a merendar y me contó cosas muy random de él, como que llenaba la heladera de Coca Cola y se las tomaba todas”, contó Estef entre risas en diálogo con LA NACION.

Sobre la posibilidad de conocer a Yoko, Estef se mostró escéptica y dijo que no lo cree posible: “Está bastante mal de salud y no sale mucho, si la llego a conocer me muero”. Junto a su banda tributo a Lennon, viajó no solo en 2015 a la semana Beatle, sino también en 2018 y tras la suspensión por la pandemia durante varios años, irá nuevamente en agosto a participar de otra gran experiencia en Liverpool. “En la semana Beatle van bandas de todo el mundo y tocan durante muchos días, todo el día”, destacó.

Estef, durante su paso en Liverpool en 2018, en Strawberry Fields, donde la dejaron entrar

Las canciones de los Beatles como banda, y de Lennon como solista, marcaron a Estef no solo en su carrera profesional, sino en su identidad personal: “El hecho de saber que tus ídolos eran tan abiertos mentalmente, me ayudó. Estamos hablando de los años 60 y pico, y ellos -sobre todo Lennon- estaban muy avanzados, desde la moda hasta la mentalidad en cuanto al amor y distintos temas”.

Pero, más allá de la alegría por conocer de cerca a la gente que del círculo íntimo de su ídolo, reconoce que durante un tiempo la pasó muy mal por la discriminación que sufrió. Incluso, muchas personas por Internet la ninguneaban por ser una quien personifique a Lennon. “La música de ellos me acompañó en todo el proceso. Para mí fue duro. Ya de por sí no es fácil uno construirse, imagínate si encima te dicen cosas horribles todo el tiempo. La pasé bastante mal, pero después pude salir adelante”, reconoció.

En esa misma línea, y con mucho orgullo, agregó: “Siempre me gustó la ropa de hombre y me identifiqué con lo masculino, y los Beatles tuvieron algo que ver y me influenciaron en la forma de vestir. A través de eso fui construyendo mi imagen y hoy por hoy tengo un estilo particular y definido”.

Estef Figueroa, en el mítico Cavern Club, donde los Beatles se presentaron por primera vez Gentileza Estef Figueroa

De sus comienzos con el folklore y el canto en las misas, pasó a la banda tributo de Lennon y a cantar también en La Voz Argentina, donde hizo su aparición en el primer programa y conquistó a todos, no solo con su música, sino también con su mensaje contra el odio de género. Ahora volverá a presentarse en el programa de Telefe para la instancia de las batallas en vivo, ya que quedó seleccionada para conformar el equipo de Lali Espósito, a quien define como una persona “muy copada”.

Estef Figueroa cantó "Sweet Dreams" en las audiciones a ciegas de La Voz y quedó en el Team Lali

Además de su paso por el reality, también la espera un viaje a Liverpool donde volverá a participar de la semana Beatle y se reencontrará con la hermana de Lennon no solo en los shows, sino incuso para cenar: “Nos chateamos seguido, yo le mando fotos de mi gata, es como mi tía, incluso ella dice que es mi tía”. Como un dato poco conocido para muchos, relató: “Julia se separó un tiempo de John por todos sus viajes y retomaron el contacto cuando él ya vivía en los Estados Unidos. En octubre o noviembre de 1980, él la llamaba siempre y le decía ‘mirá que voy a ir a Liverpool a visitarlos’, y después ese diciembre lo mataron y no llegaron a juntarse. Muy triste todo”.

Estef y Julia Baird, la hermana de John Lennon Gentileza de Estef Figuer

Para Estef el futuro tiene el sonido de la música: “Sueño con sacar mi propio disco y viajar por todo el mundo. Sé que no es fácil, pero voy camino a eso”. Su habitación parece un museo de los Beatles de la cantidad de pósters que la decoran, y si existiese un aparato para viajar en el tiempo, y los tuviera a los cuatro músicos enfrente suyo sentados en su cama, los abrazaría y les diría “gracias por acompañarme durante tanto tiempo de mi vida... los amo”.