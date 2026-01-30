Las efemérides del 30 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes, en que el músico británico Phil Collins cumple 75 años.

Philip David Charles Collins nació un día como hoy, pero de 1951 en Londres. Es un baterista, cantante, compositor y productor británico. Comenzó como actor infantil en la década de 1960, pero en 1970 se unió como baterista a Genesis, banda con la cual alcanzó la fama.

Es considerado uno de los artistas de mayor éxito de la música rock, mayormente por su carrera solista.​ Entre 1984 y 1989, Phil Collins lideró la lista de éxitos estadounidense Billboard Hot 100 como cantante en ocho ocasiones. Algunos de sus temas más conocidos son “In the Air Tonight”, “Easy Lover”, “One More Night” y “Susudio”.

Phil Collins - In the air tonight

A lo largo de su carrera, Collins ganó numerosos premios que incluyen siete premios Grammy. También obtuvo un premio Oscar a Mejor canción original por “You’ll Be in My Heart”, que formó parte del soundtrack de la película de Disney Tarzán.

Por problemas de salud, Collins se retiró temporalmente en 2011, pero volvió con giras como Not Dead Yet (2017-2019) junto a Genesis. En 2025 confirmó que se alejaba de los escenarios por una movilidad muy limitada como secuela de lesiones en su columna y problemas neurológicos.

Efemérides del 30 de enero: ¿qué pasó un día como hoy

1872 – Muere por asesinato la aristócrata argentina Felicitas Guerrero.

1882 – Nace el político estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Fue presidente de su país entre 1933 y 1945.

1884 – Nace el militar y dictador argentino Pedro Pablo Ramírez. Fue presidente de facto de su país entre 1943 y 1944.

1930 – Nace el actor estadounidense Gene Hackman.

1933 – Nace el actor y cineasta argentino Sergio Renán.

1943 – Nace la artista plástica argentina Marta Minujín.

La Torre de Pisa de Spaghettis de Marta Minujín

1948 – Muere por asesinato el líder pacifista indio Mahatma Gandhi.

1951 – Nace el cantante y músico británico Phil Collins, quien integró la banda Genesis.

1960 – Nace el cantante y músico argentino Alejandro Sokol. Fue miembro de bandas como Sumo y Las Pelotas.

1964 – Nace el actor y cómico argentino Diego Pérez.

1969 – En Inglaterra, Los Beatles ofrecen el Concierto de la Azotea, el último de su carrera.